Νέο ΔΣ στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας - Δείτε από ποιούς θα απαρτίζεται

Επικυρώθηκε η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας, κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού την Κυριακή, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας, στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι 40 Κέντρων Νεότητας και απεύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Κλεάνθης Κουτσόφτας και η πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Μαρία Κολά.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Κώστα, κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει ο οργανισμός κατά την πανδημία καθώς και την ανοδική πορεία προόδου τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στον δικό του χαιρετισμό ο κ. Κουτσόφτας ανέφερε πώς τα Κέντρα Νεότητας είναι κύτταρα ενεργούς προσφοράς στις τοπικές κοινότητες με θετικό αντίκτυπο σε νέες και νέους μέσα από πλούσια δράση και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν.

Η κ. Κολά αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και τον ρόλο που τα Κέντρα επιτελούν στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής.

Αναφέρεται οτι κατά τη Γενική Συνέλευση ενημερώθηκαν τα μέλη του οργανισμού για τις εξελίξεις που αφορούν στα νομικά και οικονομικά θέματα των κέντρων νεότητας αλλά και για τα νέα προγράμματα του οργανισμού, ευκαιρίες συμμετοχής σε τοπικές και ευρωπαϊκές δράσεις που θα υλοποιηθούν το 2022, το οποίο έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας. Έγινε επίσης, ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός δράσεων, αλλά και η επικύρωση της εκλογής των νέων μελών του Συμβουλίου του Οργανισμού.

Το νέο συμβούλιο απαρτίζεται από τους Κυριάκο Τσιουπανή, του Κέντρου Νεότητας «Οδυσσεύς» Πάνω Κυβίδων που εξελέγη ως Πρόεδρος, τον Μιχάλη Αριστείδου, του Κέντρου Νεότητας «Θ.Ο.Ι» Καλού Χωριού Λεμεσού ως Αντιπρόεδρος, τον Γιώργο Ανδρέου, του Κέντρου Νεότητας Ευρύχου ως Γραμματέας, και τη Μαρία Χριστοφόρου, του Κέντρου Νεότητας Ακρούντας ως Ταμίας. Τα υπόλοιπα μέλη του νέου συμβουλίου, είναι ο Παναγιώτης Βενιζέλου, του Κέντρου Νεότητας Γερακιών, ο Δημήτριος Γαλανάκης του Κέντρου Νεότητας Κυπερούντας, η Αντιγόνη Νεοκλέους του Κέντρου Νεότητας «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» Τσάδας, ο Άγγελος Νικολάου, του Κέντρου Νεότητας Άλασσας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, του Κέντρου Νεότητας «Περικλής» Σαλαμιού, ο Μιχάλης Πιτσιλλίδης, του Κέντρου Νεότητας Αγίου Επιφανίου, ο Ανδρέας Σάββα του Κέντρου Νεότητας Τεμβριάς, η Αντιγόνη Τσιάρτα του Κέντρου Νεότητας Νικηταρίου και ο Αβραάμ Χριστοφόρου του Κέντρου Νεότητας Σκαρίνου.

Τέλος, αναφέρει η ανακοίνωση, τιμήθηκαν τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πολύχρονη προσφορά τους στον οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και τα προγράμματα του: www.cyprusyouth.org

Πηγή: ΚΥΠΕ