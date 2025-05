Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ στην επαρχία Λεμεσού

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και τοπική ώρα 16:43 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος αισθητός σεισμός μεγέθους M=3.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Γεράσας, 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού και εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Λεμεσού.

Το Τμήμα σημειώνει ότι σήμερα το πρωί στις 07:53 καταγράφηκε άλλος αισθητός σεισμός μεγέθους M=3.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ στην ίδια επικεντρική περιοχή, τον οποίο ακολούθησαν περίπου 20 μετασεισμοί, οι οποίοι δεν έγιναν αισθητοί.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 1 min ago in #Limassol #Cyprus. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/ffr8Kzok2d