Η καλύτερη δασκάλα του κόσμου μοιράστηκε τις γνώσεις και τις εμπειρίες της σε σεμινάριο του ΤΕΠΑΚ





Για τις δικές τις εμπειρίες και πρακτικές που εφαρμόζει στις τάξεις της, μίλησε η Άντρια Ζαφειράκου, η οποία το 2018 βραβεύτηκε ως η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο ( Παγκόσμιο Βραβείο Εκπαιδευτικού), στο πλαίσιο σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου.



Η κα Ζαφειράκου ήταν η κύρια ομιλήτρια του σεμιναρίου με τίτλο “Lessons Learnt” που διοργάνωσαν το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης του ΤΕΠΑΚ και το European Laboratory For Pedagogical Action - Research And Student-Centred Learning (ELaRA) της Συμμαχίας του «Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου» (EUT+), στην οποία συμμετέχει και το ΤΕΠΑΚ.



Το σεμινάριο παρακολούθησαν πέρα των 100 συμμετεχόντων/ουσων, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ελεύθεροι επαγγελματίες του εκπαιδευτικού κλάδου και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.



Η Άντρια με το γνήσιο της χαμόγελο και θετική ενέργεια, παρουσίασε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως διδακτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία στη διεξαγωγή των μαθημάτων, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους προσαρμόστηκε ώστε να προσφέρει στους μαθητές της ποιοτικές εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης. Η προσιτότητα και η ενέργεια της, έδωσαν την ευκαιρία σε όσους παρακολούθησαν διά ζώσης αλλά και με ζωντανή σύνδεση το σεμινάριο, να συνομιλήσουν μαζί της και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες και να θέσουν ερωτήσεις.



Τον χαιρετισμό των προσκεκλημένων και της ομιλήτριας στην εκδήλωση, έκανε ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης όπου ευχαρίστησε θερμά την Άντρια Ζαφειράκου για την αποδοχή της πρόσκλησης του Πανεπιστημίου να παρευρεθεί και να μιλήσει στο σεμινάριο.



Αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην άμεση ανταπόκριση του ΤΕΠΑΚ, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Όχι μόνο αξιοποιήσαμε την τεχνολογική μας υποδομή και στραφήκαμε στη διαδικτυακή διδασκαλία μέσα σε λίγες ώρες, αλλά προχωρήσαμε και πέρα από αυτό. Η ίδρυση του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης ήταν ένα σημαντικό βήμα για να προωθήσουμε τις διδακτικές μας επιδόσεις και να προσαρμόσουμε τις μαθησιακές διαδικασίες στο νέο status quo».



Εν συνεχεία, η Δρ. Αντιγόνη Παρμαξή, Συντονίστρια του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, αναφέρθηκε στον κύριο στόχο του Δικτύου, που είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Από την ίδρυσή του το 2020, το Δίκτυο έχει προσφέρει περισσότερα από σαράντα εργαστήρια και σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από χίλιοι φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθώς και εξωτερικοί συμμετέχοντες.



Στο τέλος, η Δρ. Έλις Κακουλλή Κωνσταντίνου, παρουσίασε το έργο του ELaRA, The European Laboratory for Pedagogical Action-Research and Student-Centred Learning, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του EUt+, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Τεχνολογίας, μια συμμαχία μεταξύ 8 Τεχνολογικών Πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη.



Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους στόχους του ELaRA οι οποίοι επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός συνολικού οράματος για τα παιδαγωγικά ζητήματα, στο σχεδιασμό και δοκιμή νέων μοντέλων μάθησης, μεθοδολογιών διδασκαλίας και καινοτόμων παιδαγωγικών συσκευών, στην ενδυνάμωση των μαθητών, στην ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων για την εδραίωση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, στην επίτευξη ισότητας και στη διασφάλιση καλύτερης επικοινωνίας και προβολής της επιστημονικής γνώσης.



Μέσω διαδραστικών πλατφόρμων που παρείχε το Δίκτυο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θεατές από το σπίτι μπόρεσαν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους διαδικτυακά, οι οποίες και απαντήθηκαν από την ομιλήτρια.



Η εκδήλωση παρείχε ένα καινοτόμο πλαίσιο στη σκηνή παρουσίασης σεμιναρίων, καθώς αναμεταδόθηκε ζωντανά από κανάλι του YouTube και με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Padlet, δόθηκε η δυνατότητα στους θεατές να συμμετέχουν ενεργά στο σεμινάριο, μειώνοντας τις αποστάσεις που η πανδημία επέβαλε. Επιπλέον, το σεμινάριο “Lessons Learnt” μαγνητοσκοπήθηκε και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.



Με το πέρας της ομιλίας, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την Άντρια Ζαφειράκου και τα μέλη του Δικτύου, δημιουργώντας μια αισιόδοξη και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς οτιδήποτε συμβεί οι εκπαιδευτικοί και τα ιδρύματα που τους στηρίζουν θα βρίσκουν λύσεις, ώστε να βρίσκονται κοντά στους μαθητές/τριες τόσο παιδαγωγικά όσο και κοινωνικά.



Η Άντρια Ζαφειράκου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Alperton Community School στο Brent του Λονδίνου. Συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη δεκάδα της λίστας των 1000 Λονδρέζων του “The Evening Standard”, είναι Πολιτιστική Ηγέτης του World Economic Forum καθώς και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηγετών του Μέλλοντος. Επιπλέον, συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή για την Cultural Leaders Alliance, Art UK και ήταν η νικήτρια του GIWA (Greek International Women's award) για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό το 2021. Τον Απρίλιο του 2021 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο “Those Who Can, Teach: What It Takes To Make the Next Generation”, από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury.



Λίγα λόγια για το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης



Το Δίκτυο (http://ldn.cut.ac.cy/) έχει ως βασική του αποστολή την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.



Το Δίκτυο έχει ως στόχους: τον σχεδιασμό και υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων βασισμένων σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, την προώθηση των ανταλλαγών καλών διδακτικών πρακτικών, τη συνεισφορά στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου, την υποστήριξη του έργου των διδασκόντων, την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση και το συντονισμό και λειτουργία νέων, σύγχρονων χώρων μάθησης στο Πανεπιστήμιο. Αποτελείται από τρεις Ομάδες Υποστήριξης: την Ακαδημαϊκή Ομάδα, την Ομάδα Υποστήριξης Μάθησης και την Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.



Λίγα λόγια για το European Laboratory For Pedagogical Action - Research And Student-Centred Learning (ELaRA)



Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Παιδαγωγικής Δράσης - Έρευνας και Μαθητοκεντρικής Μάθησης (ELaRA, https://www.univ-tech.eu/elara-the-eut-pedagogical-touch) έχει οργανωθεί γύρω από μια σειρά από ερευνητικά θέματα.



Αυτά είναι (α) οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές με επίκεντρο τους μαθητές για την προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης δια βίου μάθησης στην τεχνολογική εκπαίδευση που αναπτύσσουν τον μαθητή ως άτομο προάγοντας την πνευματική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την πολιτιστική ευαισθητοποίηση, (β) η αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλαγή επιστημολογίας και διδακτικής πρακτικής, ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μεθόδων για τη διευκόλυνση της αλλαγής, (γ) η εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής και της επαγγελματικής εξέλιξης και (δ) η διεύρυνση της συμμετοχής στην τεχνολογική εκπαίδευση με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και τη συμπερίληψη από ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων.



