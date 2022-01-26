Κατολισθήσεις στο δρόμο Προδρομίου προς Δρούσεια - Yπερχείλισε και το φράγμα του Πωμού, ξύπνησαν στα λευκά Παναγιά και Στατός (φώτος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μάριος Δημητρίου/Καιρόφιλοι Κύπρου
Κατολισθήσεις στο δρόμο Προδρομίου – Δρούσειας σημειώθηκαν χθες βράδυ λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθιστώντας τον δρόμο επικίνδυνο για την διέλευση οχημάτων. Συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Επαρχιακής Διοίκησης επενέβησαν και απομάκρυναν τους βράχους.
Χιονισμένη η Παναγιά και ο Στατός
Χιονόπτωση σημειώθηκε και χθες το βράδυ στις κοινότητες Παναγιάς και Στατού με το ύψος του χιονιού να υπολογίζεται σε 10 εκατοστά. Οι δρόμοι ωστόσο είναι ανοιχτοί αλλά ολισθηροί. Χθές στην Παναγιά δεν λειτούργησε το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό ενώ και τα λεωφορεία δεν έκαναν τα μαθητικά δρομολόγια.
Στο μεταξύ χθες το απόγευμα, υπερχείλισε και το φράγμα του Πωμού συνολικής χωρητικότητας 860 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού ενώ την Κυριακή είχε υπερχειλίσει και το φράγμα Αργάκας χωρητικότητας 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού.
