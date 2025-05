Έξυπνες Πληρωμές: Πώς η Κύπρος προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές τάσεις των ψηφιακών πληρωμών

Ο τρόπος που οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις πληρωμές τους εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με την έκθεση 'How Europe Likes to Pay' της payabl., οι εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμών (Alternative Payment Methods - APMs) και οι τοπικές μέθοδοι πληρωμών (Local Payment Methods - LPMs) αναδιαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό τοπίο, καθώς τα ψηφιακά πορτοφόλια, οι άμεσες τραπεζικές μεταφορές και οι λύσεις «Buy Now, Pay Later» (BNPL) κερδίζουν όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Αυτή η μετάβαση δεν αποτελεί απλώς μια τάση, αλλά αντικατοπτρίζει βαθύτερες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, την τεχνολογική πρόοδο και τις κανονιστικές εξελίξεις που επαναπροσδιορίζουν τις πληρωμές, ειδικά σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η κατανόηση αυτών των προτιμήσεων είναι πλέον κρίσιμη για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν την παρουσία τους σε νέες αγορές. Σύμφωνα με την έκθεση «How Europe Likes to Pay», οι εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμών (APMs) ήδη αντιπροσωπεύουν το 60% των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε πολλές σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Με την αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη να έχει ξεπεράσει το €1 τρισ. το 2024, η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών είναι απαραίτητη. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, περισσότερο από το 85% των εμπόρων σχεδιάζουν να προσθέσουν νέες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της διαφοροποίησης των πληρωμών.

Η άνοδος των εναλλακτικών μεθόδων πληρωμών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του mobile commerce, που διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο στις διαδικτυακές συναλλαγές. Οι καταναλωτές απαιτούν ολοένα και πιο εύχρηστες και απρόσκοπτες επιλογές πληρωμών, που διευκολύνουν τη διαδικασία checkout και ενισχύουν τη συνολική εμπειρία. Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, όπως η οδηγία PSD3 και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ταυτότητας (European Digital Identity Wallet), αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, επιταχύνοντας τη μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές.

Η έκθεση «How Europe Likes to Pay» της payabl., αναλύει διεξοδικά τις τάσεις πληρωμών στη Νότια, Δυτική, Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στις χώρες της Βαλτικής, παρέχοντας μια εις βάθος επισκόπηση των παραγόντων που οδηγούν στην υιοθέτηση των APMs σε κάθε περιοχή. Παρά τις διαφορές στις προτιμήσεις πληρωμών από χώρα σε χώρα, αναδεικνύονται ξεκάθαρες τάσεις που καθορίζουν τις τοπικές συμπεριφορές. Η Κύπρος, στη Νότια Ευρώπη, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς συνδυάζει παραδοσιακές συνήθειες με την αυξανόμενη υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων.

Κύπρος: Μια αγορά με έμφαση στις κάρτες που υιοθετεί την ψηφιακή ανάπτυξη

Η Κύπρος αποτελεί μία από τις αγορές με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις κάρτες στην Ευρώπη, με τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 73% των συναλλαγών χωρίς μετρητά. Αυτή η ισχυρή προτίμηση οφείλεται στην εδραιωμένη τραπεζική κουλτούρα και στην ευρεία αποδοχή των καρτών τόσο στις φυσικές συναλλαγές, όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα, η Κύπρος καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καρτών στην περιοχή, ξεπερνώντας ακόμη και ορισμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Ωστόσο, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη διάθεση για εναλλακτικές μεθόδους πληρωμών (APMs). Ψηφιακά πορτοφόλια όπως το Apple Pay και το Google Pay κερδίζουν έδαφος, ειδικά μεταξύ νεαρότερων καταναλωτών και κατοίκων αστικών περιοχών. Επιπλέον, όπως αναφέρει η έρευνα, το PayPal διατηρεί ισχυρή θέση στις διασυνοριακές συναλλαγές, ενώ οι προπληρωμένες κάρτες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, παρέχοντας στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των εξόδων τους.

Αυτή η μεταβαλλόμενη εικόνα δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών πληρωμών, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή βάση των καρτών. Η ενσωμάτωση ψηφιακών πορτοφολιών στις κύριες μεθόδους πληρωμών καθίσταται πλέον αναγκαία για όσες επιχειρήσεις στοχεύουν στο κυπριακό καταναλωτικό κοινό.

Κύπρος vs Ελλάδα: Ομοιότητες και διαφορές

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, είχε παραδοσιακά υψηλή χρήση μετρητών στις συναλλαγές της. Ωστόσο, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι του 2015 επιτάχυναν σημαντικά τη μετάβαση της χώρας στις ψηφιακές πληρωμές. Σήμερα, οι ψηφιακές συναλλαγές αντιπροσωπεύουν το 30% των διαδικτυακών πληρωμών στην Ελλάδα, με τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια να καταγράφουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα.

Η PaysafeCard έχει αναδειχθεί ως δημοφιλής λύση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ το Apple Pay και το Google Pay κερδίζουν επίσης έδαφος.

Παρά τις ομοιότητες, η Κύπρος διατηρεί ισχυρότερη εξάρτηση από τις κάρτες, ενώ η Ελλάδα έχει προσαρμοστεί ταχύτερα στις λύσεις που βασίζονται σε φορητές συσκευές. Αυτή η διαφοροποίηση επισημαίνει ότι, ενώ η Κύπρος εξελίσσεται σταδιακά, οι καταναλωτές στην Ελλάδα προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις εναλλακτικές ψηφιακές μεθόδους.

Η εξελισσόμενη αγορά πληρωμών στη Νότια Ευρώπη

Η Κύπρος ακολουθεί ένα μοτίβο που θυμίζει παραδοσιακές αγορές καρτών, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Στην Ισπανία, η πλατφόρμα Bizum, που υποστηρίζεται από τις τράπεζες, έχει επεκταθεί ραγδαία στις εμπορικές πληρωμές, με περισσότερες από 1 δισ. συναλλαγές το 2023 και πάνω από 24 εκατ. χρήστες. Αντίστοιχα, στην Ιταλία, το Bancomat Pay αξιοποιεί την τραπεζική διασύνδεση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και διευκολύνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στην Πορτογαλία, παρατηρείται ένας ιδιαίτερος συνδυασμός χρήσης καρτών και ψηφιακών πορτοφολιών όπως το MB WAY, το οποίο επιτρέπει άμεσες πληρωμές μεταξύ χρηστών και εμπόρων, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στις συναλλαγές.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις αγορές, είναι η αυξανόμενη τάση προς μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Εκτιμάται ότι η αγορά ψηφιακών πληρωμών της Νότιας Ευρώπης θα φτάσει τα 550 δισ. ευρώ έως το 2028, ενισχυμένη από πρωτοβουλίες όπως το EuroPA. Αν και η Κύπρος δεν διαθέτει ακόμα μια αντίστοιχη πλατφόρμα όπως το Bizum, η αυξανόμενη υιοθέτηση των Apple Pay και Google Pay καταδεικνύει τη στροφή των Κυπρίων καταναλωτών προς πιο ευέλικτες και φιλικές προς το χρήστη ψηφιακές λύσεις.

Περιφερειακά πρότυπα πληρωμών στην Ευρώπη: Βασικά συμπεράσματα

Το τοπίο των πληρωμών στην Ευρώπη διαμορφώνεται από έντονες περιφερειακές διαφορές, που επηρεάζονται από την οικονομική ανάπτυξη, τα κανονιστικά πλαίσια και τις πολιτιστικές προτιμήσεις.

Η Δυτική Ευρώπη έχει αναδειχθεί ως ηγέτης στην υιοθέτηση του Open Banking, με πλατφόρμες όπως το Wero να μεταμορφώνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, επιτρέποντας απρόσκοπτες πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A). Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν δει ταχεία υιοθέτηση των πληρωμών A2A, με τις επιχειρήσεις να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο αυτή την ασφαλή και χαμηλού κόστους λύση για τη μείωση των χρεώσεων καρτών και τη βελτίωση της ταμειακής ροής. Οι διασυνοριακές συναλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 58% έως το 2028, λόγω της ανάπτυξης του Open Banking και της επικείμενης οδηγίας PSD3 το 2026, η οποία θα εισάγει αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφαλείας και ισχυρότερα μέτρα ταυτοποίησης πελατών.

Η Βόρεια Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως η περιοχή με τις λιγότερες συναλλαγές με μετρητά παγκοσμίως. Χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία και η Φινλανδία έχουν στραφεί έντονα προς λύσεις πληρωμών που δίνουν προτεραιότητα στις κινητές συσκευές. Το Swish της Σουηδίας, που χρησιμοποιείται από σχεδόν το 80% των ενηλίκων Σουηδών, έχει εξελιχθεί από μια λύση P2P σε μια βασική μέθοδο πληρωμών για το λιανεμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις φιλανθρωπικές δωρεές. Το MobilePay της Δανίας κυριαρχεί στις κινητές συναλλαγές της χώρας. Παράλληλα, η Φινλανδία έχει ενσωματώσει ταχύτατα το PayPal και το Klarna, ενώ οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν πλέον το 50% των συνολικών συναλλαγών A2A στη Δανία και τη Νορβηγία, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές πληρωμές.

Η Ανατολική Ευρώπη έχει βιώσει μια επανάσταση στις πληρωμές, καθοδηγούμενη από την καινοτομία στον τομέα του fintech. Η πλατφόρμα BLIK της Πολωνίας επεξεργάστηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές το 2023, καταδεικνύοντας την κυριαρχία της στην περιοχή, με την αγορά ψηφιακών πληρωμών της Ανατολικής Ευρώπης να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 620 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029. Παράλληλα, η πλατφόρμα RoPay της Ρουμανίας εκσυγχρόνισε την υποδομή πληρωμών της χώρας, εισάγοντας άμεσες συναλλαγές σε ευρώ και τοπικό νόμισμα, περιορίζοντας την παραδοσιακή εξάρτηση από τα μετρητά.

Οι χώρες της Βαλτικής αναδεικνύονται ως ισχυροί παίκτες στον τομέα του fintech, με τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία να υιοθετούν με εντυπωσιακή ταχύτητα τις ψηφιακές πληρωμές. Η Paysera της Λιθουανίας έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα στις λύσεις πληρωμών μέσω κινητών, συνδυάζοντας συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, λειτουργικότητα QR code και απρόσκοπτες διασυνοριακές πληρωμές. Το φιλικό προς το fintech περιβάλλον της Εσθονίας έχει ενθαρρύνει καινοτομίες όπως το ESTO, το οποίο προσφέρει ευέλικτες λύσεις Buy Now, Pay Later (BNPL) προσαρμοσμένες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, η Λετονία εστιάζει έντονα στην ασφάλεια μέσω βιομετρικών στοιχείων και υπηρεσιών άμεσων πληρωμών, καθιστώντας την πρωτοπόρο στις απρόσκοπτες εμπειρίες πληρωμών.

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην κυπριακή αγορά

Όπως επισημαίνει η Ugne Buraciene, Group CEO της payabl.: «Στην payabl., βοηθάμε τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν σε αυτές τις προκλήσεις και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες. Οι προτιμήσεις πληρωμών διαφέρουν σε όλη την Ευρώπη, επηρεαζόμενες από την τοπική υποδομή, τη νομοθεσία και την κουλτούρα. Η βαθιά κατανόηση αυτών των διαφορών είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που επεκτείνονται σε νέες αγορές. Οι πληρωμές γίνονται ολοένα και πιο ψηφιακές, απρόσκοπτες και χωρίς σύνορα. Οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές θα διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.»

Αυτή η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη για την κυπριακή αγορά, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρήσουν την κυριαρχία των καρτών, ενώ παράλληλα να ανταποκριθούν στη ζήτηση για ευέλικτες και καινοτόμες ψηφιακές πληρωμές. Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που προσφέρει συνδυασμό παραδοσιακών και εναλλακτικών μεθόδων μπορεί να ενισχύσει την ικανοποίηση των πελατών και να αυξήσει τις πωλήσεις.

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληρωμών, η Κύπρος κατέχει μια μοναδική θέση ως αγορά που γεφυρώνει τις παραδοσιακές συναλλαγές με την άνοδο των ψηφιακών λύσεων. Οι επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν στρατηγικά σε αυτές τις τάσεις θα ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μερίδιο αγοράς τόσο στην τοπική, όσο και στη διεθνή σκηνή.