Οι όροι του Κιμ Γιονγκ Ουν για να προβάλεται η Premier League στην Β. Κορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας έδωσε την συγκατάθεσή του στο να προβάλονται στην τηλεόραση της χώρας οι αγώνες της Premier League, μόνο όμως με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν οι όροι του.

Κάπως έτσι, οι αγώνες θα προβάλονται μόνο ετεροχρονισμένα, κατόπιν επεξεργασίας και με διάρκεια 60 λεπτά αντί για 90 (!!!), ενώ δεν θα υπάρχει καμία εικόνα με Νοτιοκορεάτες ποδοσφαιριστές (όπως είναι ο Σον της Τότεναμ).

Παράλληλα, όλα τα αγγλικά θα καλύπτονται με βορειοκορεάτικα γραφικά, ενώ θα αφαιρούνται όσες εικόνες περιέχουν μηνύματα υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας.

Δείτε τους όρους του:

🇰🇵 North Korean leader Kim Jong-un has agreed to broadcast Premier League matches in his country, but under strict conditions:



1️⃣ Matches will not be broadcast live and will be re-edited before airing.



2️⃣ Each match will be shortened to 60 minutes instead of the full 90… pic.twitter.com/6upaYPH0Gw