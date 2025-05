Καναδάς: Κλειστό το αεροδρόμιο Pearson στο Τορόντο – Διερευνάται περιστατικό με πυροβολισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στον Καναδά μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο Pearson στο Τορόντο.

Το αεροδρόμιο έχει κλείσει ενώ η Μονάδα Ειδικών Ερευνών (SIU) αναφέρει ότι διερευνά περιστατικό με πυροβολισμούς.

Επιπλέον, ο δρόμος προς τον τερματικό σταθμό 1 με τις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο είναι κλειστός λόγω της αστυνομικής έρευνας, ζητώντας από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

«Ακούστηκαν ήχοι από πυροβολισμούς και άνθρωποι να ουρλιάζουν», σύμφωνα με μαρτυρίες. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για έναν τραυματία.

🚨🇨🇦 BREAKING: TORONTO PEARSON SHOOTING LOCKDOWN — ONE CRITICALLY INJURED



Toronto Pearson International Airport’s Terminal 1 went into full lockdown just now after reports of a shooting in the Departures area.



Peel Police swarmed the scene, with 30+ cruisers and paramedics… pic.twitter.com/ip364dOXlo