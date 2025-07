Λάμι: Η Κύπρος χώρα ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

«Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στενή συνεργασία» τόνισε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα "X", ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Μία μέρα μετά τις συναντήσεις του στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Λάμι αναφέρθηκε στη συνεργασία Λονδίνου - Λευκωσίας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής για να νιώθουν ασφαλείς και οι Κύπριοι και οι Βρετανοί πολίτες. Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας ανέφερε πως η Κύπρος έχει μία μοναδική θέση στην ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί χώρα ζωτικής ζημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αρωγή των κυπριακών Αρχών στον επαναπατρισμό Βρετανών υπηκόων από το Ισραήλ και τόνισε πως προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας κατά την επικείμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε επίσης πως βρετανικά στρατεύματα συμμετέχουν στην ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην πράσινη γραμμή.

The UK is working hand-in-glove with Cyprus on defence, security and foreign policy – keeping both Cypriot and British people safe at home and overseas. pic.twitter.com/OZCL1zJ7F8