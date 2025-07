Stand Up Comedy Night στο Χάνι του Ιμπραήμ από το Πετρίδειο Ίδρυμα

Το μικρόφωνο ανάβει, το Χάνι γεμίζει και το γέλιο... ξεχειλίζει! Το Πετρίδειο Ίδρυμα συμπράττει με την Stantar Kkomety και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου, σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Ιουλίου στην Πάφο, για διπλό ταψί κωμωδίας: Στις 20:00 στα Κυπριακά και στις 22:00 στα Αγγλικά. Δηλαδή κωμωδία και για τους παππούδες σου και για τους περαστικούς τουρίστες, φοιτητές του Erasmus κτλ…. Η είσοδος σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πετριδείου Ιδρύματος είναι ελεύθερη γιατί το καλό χιούμορ είναι priceless. Φαγητό, ποτό μουσική και punchlines μέχρι δακρύων. Οι Μαριλένα, ο Γιώργος, ο Αλέξης, ο Ηλίας, ο Νικ τζαι η Ειρήνη σας περιμένουν and they are waiting for you!

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια μοναδική βραδιά με γέλιο μέχρι δακρύων κάτω από τα αστέρια!

Σημειώνεται πως το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη, αποτελώντας ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτιστικής αφοσίωσης στην τοπική κοινότητα.

Με τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να ξεχωρίζει για το αδιάλλακτο ενδιαφέρον του στην προώθηση του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού. Με αφοσίωση στις αξίες αυτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει την κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ανάδειξη της Πάφου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ιδρύματος στο www.petridioidrima.org Stand-Up Comedy Night at Ibrahim’s Khan by the Petridio Foundation