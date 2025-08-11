Ατιμώρητοι και ελεύθεροι

Η δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού παραμένει ατιμώρητη, ανέφερε την Κυριακή ο δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος. «Οι αυτουργοί και οι εντολείς τους κυκλοφορούν ελεύθεροι, καλυμμένοι από το καθεστώς της κατοχής και την αδιαφορία όσων βολεύτηκαν με την αδικία και την κατοχή», τόνισε. «Οι δολοφόνοι του πατέρα μου και του Σολή κυκλοφορούν ελεύθεροι», ανέφερε σε ομιλία της η Αναστασία, κόρη του Τάσου Ισαάκ. «Χαρίζουν τις περιουσίες μας και εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κανονικότητα που κτίστηκε πάνω στη λήθη και στην αμνησία», δήλωσε κατά τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το βράδυ του Σαββάτου στο Παραλίμνι.

