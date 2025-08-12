Φονικοί καύσωνες και πυρκαγιές «δοκιμάζουν» τη Νότια Ευρώπη - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

«Εκρηκτικό» κοκτέιλ δημιουργούν στην Νότια Ευρώπη οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Μεσόγειο με τους επίστημονες να επισημαίνουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραμαματίζει η κλιματική αλλαγή για την εμφάνισή τους.

Στην Ισπανία επιβεβαιώθηκε την Τρίτη (12/8) ο θάνατος του άνδρα που τραυματίστηκε στην πυρκαγιά στο Τρες Κάντος, πολύ κοντά στη Μαδρίτη ο οποίος υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 98% του σώματός του, σύμφωνα με την Cadena Ser.

Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στη Μαδρίτη και το Κάντιθ ενώ χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες του λόγω των πυρκαγιών.

Στο μεταξύ περίπου 3.800 κάτοικοι 23 πόλεων στις επαρχίες Λεόν και Θαμόρα χρειάστηκε αομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των δασικών πυρκαγιών που καταστρέφουν αυτές τις δύο επαρχίες στη δυτική Καστίλλη και Λεόν.

Οι κάτοικοι της πόλης Κονγκόστα ψέκαζαν σπίτια, δέντρα και πεζοδρόμια με τους σωλήνες κήπου τους για να αποκρούσουν τις φλόγες που κατέστρεφαν τουλάχιστον δύο κτήρια, ενώ η αστυνομία τους είπε να προετοιμαστούν για εκκένωση.

Ο καπνός ήταν πολύ πυκνός για να μπορέσουν να αναπτυχθούν πυροσβεστικά αεροσκάφη.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά σπίτια που έχουν καεί, δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε. Είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι και έχουμε εγκαταλειφθεί», δήλωσε η 70χρονη κάτοικος της Κονγκόστα, Εβαντζελίνα Πέραλ Ντελγκάντο.

Στην Ιταλία, όπου αναμένονται θερμοκρασίες 40°C στη Φλωρεντία αργότερα αυτή την εβδομάδα, ένα τετράχρονο αγόρι πέθανε από θερμοπληξία και εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για επτά μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μπολόνια και της Φλωρεντίας.

Το αγόρι είχε βρεθεί αναίσθητο στο αυτοκίνητο της οικογένειας στη Σαρδηνία και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Ρώμης πριν από αρκετές ημέρες, αλλά πέθανε τη Δευτέρα (11/8) από μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Στη Γαλλία σε συναγερμό τέθηκε περισσότερο από το ήμισυ της χώρας με 12 από τις 96 διοικητικές μονάδες στην ηπειρωτική χώρα να βρίσκονται υπό τον υψηλότερο κόκκινο συναγερμό.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν θορυβήσει τους επιστήμονες, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στη Γαλλία, η οποία έθεσε υπό έλεγχο την Κυριακή (10/8) τη μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949, οι αρχές ανέφεραν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίστηκαν.

Στα Βαλκάνια, Κροάτες αξιωματούχοι επαίνεσαν τις «υπεράνθρωπες» προσπάθειες των πυροσβεστών καθώς έσβησαν μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Σπλιτ τη Δευτέρα (11/8), ενώ Σέρβοι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για «ακραίες συνθήκες» για την ανάπτυξη πυρκαγιών σε θερμοκρασίες έως και 40°C. Οι πυρκαγιές στην Αλβανία και το Μαυροβούνιο ανάγκασαν επίσης τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως εξηγεί η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, επιστήμονας πυρκαγιών στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ήταν «αναμενόμενος» μετά από μια βροχερή άνοιξη που βοήθησε τα φυτά να αναπτυχθούν, ακολουθούμενη από ακραία ζέστη, ισχυρούς ανέμους και μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς βροχή.

«Αν προσθέσουμε σε αυτό τη σχετικά εύκολη πιθανότητα μια σπίθα να μπορεί να πυροδοτήσει μια φωτιά κάπου... έχουμε όλα τα συστατικά για το «κοκτέιλ μολότοφ» που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», είπε.

Αντιμέτωπη με την ξηρασία η μισή Ευρώπη

Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης, το 52%, πλήττεται από την ξηρασία για τέταρτο συνεχή μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Ξηρασίας (EDO).

Το ποσοστό είναι το υψηλότερο που καταγράφεται για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της παρατήρησης το 2012 και υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024. Η ξηρασία στην περιοχή έχει ξεπεράσει τα μηνιαία ρεκόρ για κάθε μήνα από την αρχή του έτους.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις, συνδυάζει τρεις παραμέτρους: βροχοπτώσεις, υγρασία του εδάφους και βλάστηση. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα ξηρασίας: παρακολούθηση, προειδοποίηση, συναγερμός.

Η ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια πλήττονται σε ιδιαίτερο βαθμό. Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εδαφών που έχει περάσει στο ποσοστό του συναγερμού έχει αυξηθεί: στην Ουγγαρία πέρασε από το 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο, στο Κόσοβο από το 6% στο 43% και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από το 1% στο 23%. Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται στις ανοικτές χωματερές από την καύση των οποίων απελευθερώνεται τοξικές αναθυμιάσεις.

Στη ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία έχει επίσης πληγεί από επίμονη ξηρασία που αφορά το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο και ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου, οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν την εκκένωση τριών κωμοπόλεων και την διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Ως προς την δυτική Ευρώπη, στην Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών, το 68%, επλήγησαν από την ξηρασία τον Ιούλιο, σε σαφή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα έζησε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της: 130.000 στρέμματα κάηκαν στην περιφέρεια της Οντ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η Γαλλία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, το δεύτερο του έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση βελτιώθηκε σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά άνω των δύο τρίτων της χώρας αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν σχετικά προστατευμένες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα).

