Θανατηφόρο Αγλατζιάς: Κλείνει ξανά τμήμα της λεωφόρου Λάρνακος για αστυνομικές εξετάσεις

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι απόψε, γύρω στις 10.00 το βράδυ, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση, τμήμα της λεωφόρου Λάρνακος, από το περίπτερο «Μάρω» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου και από τις δύο κατευθύνσεις.

Το κλείσιμο , όπως αναφέρει, θα γίνει για σκοπούς διενέργειας εξετάσεων σε σχέση με τη θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου 2025.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μελών της, που θα βρίσκονται στην περιοχή για σκοπούς διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.