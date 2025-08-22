Ανησυχίες αξιωματικών για φιάσκο στην ΕΦ από την εθελοντική στράτευση γυναικών

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη κατάταξη των γυναικών στην ΕΦ που επιθυμούν να εκπληρώσουν εθελοντική στρατιωτική θητεία. Η κατάταξη προγραμματίζεται να γίνει στο ΚΕΝ Πάφου περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», υπάρχει έντονος προβληματισμός μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΕΦ ως προς το κατά πόσο θα πρέπει, τελικά, το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε πρόσκληση για εθελοντική στράτευση των γυναικών καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ανταπόκριση θα είναι ιδιαίτερη μικρή ή ακόμη και ανύπαρκτη, κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως αποτυχία του εγχειρήματος. Πλήττοντας, παράλληλα, δημόσια την εικόνα και την αξιοπιστία της ΕΦ.

Οι ανησυχίες υψηλόβαθμων αξιωματικών για ενδεχόμενο φιάσκο εντάθηκαν πολύ πρόσφατα μετά την προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) όπου υποβλήθηκαν 305 αιτήσεις ενώ οι κενές θέσεις ήταν 700. Μάλιστα, από τις 305 αιτήσεις μόνο οι 70 προέρχονταν απο γυναίκες. Εύλογα, λοιπόν, εγείρεται το εξής ερώτημα: Όταν για θέσεις ΣΥΟΠ με μισθό €1.200 τον μήνα εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόλις 70 γυναίκες, πόσες άραγε θα ενδιαφερθούν για εθελοντική υπηρεσία, λαμβάνοντας την αντιμισθία του εθνοφρουρού που ανέρχεται στα €150 τον μήνα;

Κυβέρνηση: Ο στόχος επετεύχθη

Ευθύς εξαρχής διατυπώθηκαν ανησυχίες ότι, η εθελοντική στράτευση γυναικών δεν θα προσέλκυε μεγάλο ενδιαφέρον.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι πέτυχε τον στόχο της και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι υλοποίησε την προεκλογική του δέσμευση με την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου που δίνει το δικαίωμα και στις γυναίκες να υπηρετούν στην ΕΦ, προάγοντας έτσι την ισότητα στις ένοπλες δυνάμεις. «Από εκεί και πέρα, εμείς θα δώσουμε την ευκαιρία σε όσες γυναίκες επιθυμούν να καταταγούν εθελοντικά στην ΕΦ», δήλωσε στον «Π» κυβερνητική πηγή. Υποδεικνύοντας πως, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, η ευθύνη δεν θα βαραίνει την κυβέρνηση δεδομένου ότι η διαδικασία είναι εθελοντική.

Με απόφαση Υπουργικού

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, η πρόσκληση για την εθελοντική στράτευση των γυναικών στην ΕΦ γίνεται κατόπιν διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Άμυνας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Αρχηγού της ΕΦ. Με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν εθελοντικά στην ΕΦ θα πρέπει να υποβάλουν στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία Δήλωση Επιθυμίας για Στράτευση μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα κατάταξης.

Ο υπουργός Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της ΕΦ, καθορίζει με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις μονάδες και τις ημερομηνίες κατάταξης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προς υλοποίηση της πρόσκλησης των γυναικών πολιτών.

Εθελοντική στρατιωτική θητεία εκπληρώνεται μόνο από όσες γυναίκες κρίνονται ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η διάρκεια της θητείας, η διαδικασία, ο τρόπος καταγραφής των γυναικών πολιτών της Δημοκρατίας για στράτευση, οι συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές, η επιλογή και η κατανομή τους, οι τοποθετήσεις, οι μεταθέσεις και αποσπάσεις, οι άδειες, ο χρόνος πραγματικής θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εθελοντική στράτευση και εκπλήρωση της θητείας τους, θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού της ΕΦ.

Οι γυναίκες που εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική θητεία δύνανται να υπηρετήσουν εφεδρική υπηρεσία εφόσον τους ζητηθεί και αποδεχθούν.

Τι πρέπει να γνωρίζουν

Οι γυναίκες πολίτες της Δημοκρατίας μπορούν να εκπληρώσουν εθελοντική θητεία στην ΕΦ εφόσον συμπληρώνουν εντός του έτους το 18ο μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους. Η εθελοντική θητεία διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες και μέχρι 14 μήνες, ανάλογα με την επιθυμία κάθε εθελόντριας. Οι εθελόντριες τοποθετούνται στη Φρουρά επιθυμίας τους. Σε περίπτωση που είναι απόφοιτες Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τοποθετούνται με προεπιλογή σε θέσεις που είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους σε συνδυασμό με την ειδικότητά τους. Στις γυναίκες που εκπληρώνουν εξάμηνη τουλάχιστον πραγματική εθελοντική θητεία στην ΕΦ χορηγείται πιστοποιητικό εκπλήρωσης εθελοντικής θητείας. Οι εθελόντριες που εκπληρώνουν τουλάχιστον έξι μήνες θητεία μοριοδοτούνται:

Με τον προβλεπόμενο αριθμό μορίων για πρόσληψή τους ως ΣΥΟΠ.

Με τον προβλεπόμενο αριθμό μορίων για σκοπούς πρόσληψης ή/και προαγωγής, όπως καθορίζεται για τους άρρενες στις οικείες νομοθεσίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Με τις προβλεπόμενες πιστωτικές μονάδες από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς συνταξιοδότησης όπως ισχύει για τους άρρενες που εκπληρώνουν υποχρεωτική θητεία.

Οι υποδομές

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου κρίθηκε ως το καταλληλότερο για κατάταξη των γυναικών καθότι διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία το ΚΕΝ Πάφου λειτουργήσει αρνητικά λόγω απόστασης σε σχέση με τον τόπο διαμονής των γυναικών που θα καταταγούν, θα χρησιμοποιηθεί και το ΚΕΝ Λεμεσού, με τη δωρεάν διάθεση μέσων μεταφοράς.

Μένει ή φεύγει ο Αρχηγός;

Αρχές Σεπτεμβρίου εκπνέει η διετής θητεία του Αρχηγού της ΕΦ, αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αναμένεται να αποφασίσουν πολύ σύντομα κατά πόσο θα ανανεώσουν τη θητεία του κ. Τσιτσικώστα για άλλους έξι μήνες ή έναν χρόνο, ή θα διοριστεί νέος Αρχηγός. Η απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση.