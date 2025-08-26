Μεγαλώνει το καταφύγιο ζώων στο Παλιομέτοχο - Yποβλήθηκε αίτημα Δήμων στις Κτηνιατρικές

Αίτημα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπέβαλε στις 6 Αυγούστου η κοινοπραξία των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμιας, η οποία προχωρά σε έργα αναβάθμισης και επέκτασης του καταφυγίου ζώων στο Παλιομέτοχο, διεκδικώντας χρηματοδότηση από το κράτος. Πρόκειται για το πρώτο ώριμο έργο, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, που αξιώνει χρηματοδότηση από το κονδύλι €1,5 εκ. που διαθέτει το κράτος από το 2021 για έργα των τοπικών αρχών, που αφορούν στην ευημερία των ζώων.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γιάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το καταφύγιο στο Παλιομέτοχο είναι και το μόνο που έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, ώστε να μπορεί να υποβάλει αίτημα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, καθώς και για εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης.

Με εξαίρεση αίτηση που είχαν υποβάλει παλαιότερα Δήμοι της Λεμεσού, η οποία δεν προχώρησε, επειδή δεν ήταν συμπληρωμένη, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, δεν έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής άλλες αιτήσεις για άντληση πόρων από το κονδύλι του €1,5 εκ.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες στη σύσταση τριμελούς επιτροπής που θα επισκεφθεί επιτόπου το καταφύγιο, για να εξετάσει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση που υπέβαλαν οι Δήμοι. Βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση κρατικής χρηματοδότησης είναι η δημιουργία υποδομών, στη βάση των προδιαγραφών της νομοθεσίας, που θα μπορούν να φιλοξενούν τουλάχιστον 100 ζώα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Ήρα Τσέλεπου, Τεχνική Μηχανικός του Δήμου Στροβόλου, ο οποίος έχει οριστεί συντονιστής εκ μέρους της κοινοπραξίας, για τα κατασκευαστικά έργα στο καταφύγιο, το έργο έχει χωριστεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση, που είναι ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2025, περιλαμβάνει βελτιωτικά έργα για αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με δημιουργία περίφραξης στην έκταση που έχει προστεθεί στον χώρο του καταφυγίου, καθώς και χώρου για εκτόνωση των ζώων.

Λόγω ζητημάτων που είχαν προκύψει από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, καθώς το καταφύγιο βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, χρειάστηκε να γίνει αναστολή εργασιών, η οποία άρθηκε με παραχώρηση όλων των απαραίτητων αδειών. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, τα ζώα θα φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο ζώων.

Στη β’ φάση του έργου περιλαμβάνεται η επέκταση των χώρων φιλοξενίας ζώων. Το εν λόγω καταφύγιο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζει τακτικά προβλήματα υπερπληθυσμού, καθώς οι εγκαταστάσεις του είναι ικανές να φιλοξενήσουν περίπου 60-70 ζώα. Το έργο επέκτασης του καταφυγίου, σύμφωνα με την κ. Τσέλεπου, περιλαμβάνει την κατασκευή 28 νέων κλουβιών για φιλοξενία ζώων.

Παραμένουν εκκρεμότητες για τους ελέγχους στα καταφύγια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου των καταφυγίων ζώων, που είχε αρχίσει τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Γιάννη Ιωάννου.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε απαντητική επιστολή κατόπιν ερωτήματος του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, είχε ανακοινώσει ότι από τις αρχές Απριλίου 2025, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους στα καταφύγια, με πρόθεση να προχωρήσουν στην επίδοση επιστολών για τερματισμό της λειτουργίας όσων λειτουργούν με κερδοσκοπικό σκοπό.

Ο κ. Ιωάννου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι έλεγχοι σε κάποιες επαρχίες έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμούν όμως κάποιες ακόμα, έτσι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα από όλη την Κύπρο. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν στη διαχείριση του θέματος συνολικά, είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, δεδομένου ότι οι χώροι φιλοξενίας ζώων που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο δεν είναι αδειοδοτημένοι, η προσέγγιση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι πως στην περίπτωση που πρόκειται για εκτροφεία ή ξενοδοχεία ζώων, που έχουν δηλαδή κερδοσκοπική λειτουργία, δεν θα επιτραπεί η λειτουργία τους χωρίς άδεια. Σημείωσε, όμως, ότι θα υπάρξει άλλη προσέγγιση για μη κερδοσκοπικά καταφύγια που συνδράμουν στο έργο των τοπικών αρχών για διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ