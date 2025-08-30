Εκδήλωση διαμαρτυρίας περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία του Ακάμα

Eκδήλωση διαμαρτυρίας διοργάνωσαν το πρωί του Σαββάτου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις η Νεολαία Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, η Οικολογική Κίνηση Κύπρου, οι Φίλοι της Γής , το Center for Sociallnovation, το Reset – Reasearch and Education in Social Empowerment and Transformation, στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας με στόχο την προστασία του Ακάμα.

Οι διαμαρτυρόμενοι με πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «save Akamas», «μετά τις θαλασσινές σπηλιές παίρνει σειρά ο Ακάμας», «το τσιμέντο δεν είναι ανάπτυξη », και «προστατέψτε τα φυσικά μας μνημεία» εξέφρασαν την θέληση τους να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον του Ακάμα στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν θα δείξουν ανοχή στις αυθαιρεσίες.

Ο Ανδρέας Ευλαβής Συντονιστής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών των επαρχιών Λεμεσού – Πάφου σε δηλώσεις του ανέφερε πως το Κίνημα Οικολόγων και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για άλλη μια φορά διοργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη ότι κάτι δεν πάει καλά στο θέμα που λέγεται προστασία του Ακάμα.

Ο κ. Ευλαβής σημείωσε πως «καθημερινά ζούμε γεγονότα που όλοι τα καταδικάζουμε και οι κυβερνητικές υπηρεσίες με ένα μαγικό τρόπο, προσπαθούν να τα ωραιοποιήσουν και που προσπαθούν να μας πουν ότι έχουν άποψη και βάζουν όρους». Διερωτήθηκε επίσης γιατί σ’ αυτή την ευαίσθητη περιοχή να μην μπορείς να πεις όχι και να βάζεις όρους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση, ως έχει απαράδεκτη.

Ενδεικτικά είπε, « ή αναγνωρίζεις την περιοχή ότι αξίζει να προστατευτεί ή βάζεις όρους που όχι μόνο δεν επιβλέπεις αλλά εκ των υστέρων πηγαίνεις να κάνεις έρευνα εάν έχουν επηρεαστεί οι χελώνες».

Αυτό είπε ο κ. Ευλαβής δεν γίνεται, σημειώνοντας πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να λαμβάνονται αποφάσεις ριζικές για να προστατεύεις το περιβάλλον.

Ακολούθως ο κ. Ευλαβής αναφέρθηκε και στις θαλασσινές σπηλιές με το θέμα των επιχωματώσεων που προκλήθηκαν σε γεωργικό τεμάχιο, λέγοντας πως γίνονται πάρα πολλά τα οποία ξεγεύγουν της προσοχής αυτών που πρέπει.

Πρόσθεσε πως αυτοί που πρέπει εκ των υστέρων απλά δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Δυστυχώς συνέχισε, βλέπουμε να λέει άλλα το Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλα ο Δήμος Ακάμα και οι άλλες υπηρεσίες. Τους κάλεσε τέλος να αποφασίσουν τι θέλουν και να απαντήσουν εάν θέλουν να προστατευτούν και οι θαλασσινές σπηλιές και ο Ακάμας.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του κεντρικού συμβουλίου της Νεολαίας του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Σταμάτης Παπαβασιλείου ανέφερε πως η κατάσταση στον Ακάμα έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο, σημειώνοντας πως η χλωρίδα και η πανίδα κακοποιούνται. Πρόσθεσε πως σε περιοχές Νατούρα γίνονται εκδηλώσεις σαν να είναι ιδιωτικό κτήμα και οι υπεύθυνοι ενώ γνωρίζουν κάνουν ότι δεν γνωρίζουν.

Διερωτήθηκε μάλιστα λέγοντας πως εάν αυτό δεν θεωρείται συγκάλειψη τότε τί θεωρείται. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε πως η ατιμωρησία πλέον έχει γίνει καθεστώς δηλώνοντας πως η φύση δεν είναι προς πώληση, ο Ακάμας δεν είναι εργοτάξιο είναι η φυσική μας κληρονομιά. Απαιτούμε συνέχισε, λογοδοσία, να μπει ένας τέλος στην ασυδοσία, η ανοχή στις αυθαιρεσίες είναι συνενοχή και εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι , στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν θα κάνουν πίσω. Σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας υπήρχε η διακριτική παρουσία της Αστυνομίας .

Σημειώνεται πως μετά το πέρας της εκδήλωσης διαμαρτυρίας ακολούθησε εκστρατεία καθαριότητας των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην παραλία της Λάρας.