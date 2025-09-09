ΡΙΚ: Κλίκες και ευνοιοκρατία καταγγέλλουν τους Μηλιώτη-Αριστόδημου τρία μέλη του ΔΣ

Μαζική παραίτηση τριών μελών του ΔΣ του ΡΙΚ από την επιτροπή προγραμμάτων τηλεόρασης, αλλά όχι και από το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ. Οι Χριστίνα Σαρρή, Σοφοκλής Μαρκίδης και Δημήτρης Ιωαννίδης βάλλουν κατά και της αναπληρώτριας διευθύντριας προγραμμάτων τηλεόρασης Κατερίνας Μηλιώτη και του λειτουργού/σκηνοθέτη Σαββα Αριστοδήμου, ενώ ρίχνουν ευθύνη και στον πρόεδρο του ΔΣ Σταύρο Γεωργιάδη, αναφέροντας πως όλα γίνονται με δική του ανοχή.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Μαρκίδης μιλά ξεκάθαρα για δημιουργία κλίκας από το δίδυμο Αριστοδήμου-Μηλιώτη, για παραπλάνηση της επιτροπής προγραμμάτων, για αποτυχία τοπικών προγραμμάτων που είναι επιλογή της κας Μηλιώτη.

Στις επιστολές τους γίνεται ακόμη λόγος για μεταφοράς των όσων λέγονται στο ΔΣ στους υπηρεσιακούς του ΡΙΚ. Μάλιστα, τα μέλη βάλλουν και κατά του προέδρου του ΔΣ του ΡΙΚ Σταύρου Γεωργιάδη μιλώντας για εκκωφαντική σιωπή.