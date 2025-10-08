Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επικεφαλής του ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία δεν τα πάει τόσο άσχημα

Οι παρατηρήσεις της Γκεοργκίεβα έγιναν πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών την επόμενη εβδομάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον.

Η παγκόσμια οικονομία τα πάει καλύτερα από το αναμενόμενο, παρά το ότι αντιμετωπίζει παρατεταμένη αβεβαιότητα και απογοητευτικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Η παγκόσμια οικονομία τα πάει «καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα από ό,τι χρειαζόμαστε», δήλωσε η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Πρόσθεσε ότι το Ταμείο αναμένει τώρα ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί «μόνο ελαφρώς φέτος και του χρόνου», υποστηριζόμενη από τις καλύτερες από τις αναμενόμενες συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ ορισμένων άλλων προηγμένων, αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμενων χωρών.

Το εμπόριο είναι πιθανό να κυριαρχήσει για άλλη μια φορά στην ατζέντα των ετήσιων συνεδριάσεων, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε πολλούς εμπορικούς εταίρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ-Ρόιτερς

