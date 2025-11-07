Καλύφθηκαν €10,3 εκ. για επενδύσεις στη Μεταποίηση λέει το Υπ. Βιομηχανίας, ικανοποίηση ΟΕΒ

Από την πρώτη ημέρα της έναρξης υποβολής αιτήσεων, στις 4 Νοεμβρίου 2025, καλύφθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ύψους €10,3 εκατομμυρίων, ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων, για την Παρέμβαση Α.Α 4.2 «Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της Κατηγορίας Δικαιούχων Α.

Σε ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρει ότι έχουν υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου 45 αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τη σειρά υποβολής τους.

Σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δεσμεύτηκε για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κατηγορίας Δικαιούχων Β δεν έχει στην παρούσα φάση εξαντληθεί και, ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη συγκεκριμένη Κατηγορία.

Σε σχέση με την Παρέμβαση Α.Α 4.2, η οποία περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορίου αναφέρει πως προκηρύχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Προσθέτει ότι αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών είχε προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το 2022 και το 2024, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €25 εκατ., και με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου εγκρίθηκαν 181 επιχειρήσεις για χορηγία ύψους €23,7 εκατ.

Ικανοποίηση ΟΕΒ, έκκληση για αύξηση του κονδυλίου

Εξάλλου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει ικανοποίηση «για την εντυπωσιακή ανταπόκριση των επιχειρήσεων», αλλά και τον προβληματισμό της για την εξάντληση εντός δυο ωρών του διαθέσιμου προϋπολογισμού ύψους €10,3 εκατ. της Παρέμβασης «Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων».

Η ΟΕΒ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «γίνεται δέκτης αιτημάτων από επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά τη διαθεσιμότητα ώριμων και βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση λόγω της ταχύτατης εξάντλησης του προϋπολογισμού».

«Το γεγονός αυτό, θα δυσχεραίνει την επίτευξη του βασικού στόχου του προγράμματος, που είναι η αναβάθμιση της κυπριακής αγροδιατροφικής βιομηχανίας και, κατ’ επέκταση, του πρωτογενούς τομέα», προσθέτει.

Η Ομοσπονδία κάνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην αύξηση του κονδυλίου της Παρέμβασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδύσεις.

Τέλος, η ΟΕΒ αναφέρει ότι είχε εισηγηθεί προς τα δύο αρμόδια Υπουργεία, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εμπορίου την αύξηση του προϋπολογισμού τουλάχιστον στο ποσό των €15 εκ., όπως ίσχυε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

KYΠΕ