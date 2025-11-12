Κουνηθήκαμε λιγάκι όσοι βρισκόμασταν στην Βουλή την ώρα του σεισμού, μαζί και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η οποία παρευρέθηκε στον απολογισμό εργασιών της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Η Πρόεδρος «άρπαξε» την ευκαιρία που της δόθηκε λόγω του σεισμού, για να σημειώσει ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ακατάλληλο. «Δεν γίνεται η Βουλή να στεγάζεται σε ένα κτίριο από τον καιρό της Αγγλικής Αποικιοκρατίας, για το οποίο κάθε χρόνο δαπανώνται χιλιάδες ευρώ για συντηρήσεις. Τα λεφτά αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως επένδυση για την δημιουργία ενός νέου κτιρίου» ανέφερε η κ. Δημητρίου.
Κουνήθηκε και δεν έχασε την ευκαιρία η Αννίτα
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.