Κουνήθηκε και δεν έχασε την ευκαιρία η Αννίτα

Κουνηθήκαμε λιγάκι όσοι βρισκόμασταν στην Βουλή την ώρα του σεισμού, μαζί και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η οποία παρευρέθηκε στον απολογισμό εργασιών της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Η Πρόεδρος «άρπαξε» την ευκαιρία που της δόθηκε λόγω του σεισμού, για να σημειώσει ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ακατάλληλο. «Δεν γίνεται η Βουλή να στεγάζεται σε ένα κτίριο από τον καιρό της Αγγλικής Αποικιοκρατίας, για το οποίο κάθε χρόνο δαπανώνται χιλιάδες ευρώ για συντηρήσεις. Τα λεφτά αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως επένδυση για την δημιουργία ενός νέου κτιρίου» ανέφερε η κ. Δημητρίου.