Μαρία Κουρούπη: Μονόδρομος ο χειμερινός τουρισμός - Τί αλλάζει στα αεροδρόμια

Τη θέση ότι είναι πλέον μονόδρομος ο χειμερινός τουρισμός για την Κύπρο και υπάρχει ανάγκη να επενδύσει σε μήνες μη αιχμής, εκφράζει η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη.

Στο νέο επεισόδιο του podcast, «Ματιά στην Οικονομία», η κ. Κουρούπη αναφέρεται στους παράγοντες που συμβάλουν στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και το νέο ρεκόρ που αναμένεται για φέτος, μεταξύ των οποίων και η άνοδος που σημειώνεται στο χειμερινό τουρισμό.

Τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προβολή της Κύπρου ως προορισμού που είναι ανοιχτός και το χειμώνα.

Στο πλαίσιο του podcast, η κ. Κουρούπη αναφέρεται στις αγορές που στηρίζουν την Κύπρος και τις αγορές στις οποίες δίνεται έμφαση.

Η κ. Κουρούπη απαντά επίσης σε ερωτήματα για τη δεύτερη φράση ανάπτυξης των αεροδρομίων, στις επικρίσεις για καθυστέρηση στην έναρξη των έργων και για τις «φωνές» πολιτών για δυσκολίες στην πρόσβαση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σε ότι αφορά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ τονίζει ότι τα κυπριακά αεροδρόμια είναι πανέτοιμα και σχεδιάζονται δράσεις για προβολή της Κύπρου.