Στατός : Το Αμπελοχώρι του Άγιου Βασίλη

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού - Αγίου Φωτίου, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Ορεινή Πάφο.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που θα ζωντανέψει το μαγικό πνεύμα των Χριστουγέννων, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο φως, ήχους και αρώματα, που θα ενθουσιάσει τόσο μικρούς όσο και μεγάλους.

Η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού ορίστηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση, στις 22 Νοεμβρίου 2025, με την Ορεινή Πάφο να μεταμορφώνεται σε έναν φανταστικό προορισμό, όπου η παράδοση συναντά τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα ταξίδι στον κόσμο των γιορτών που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο και να γεμίσει τις καρδιές όλων με χαρά και θαλπωρή.

Το Αμπελοχώρι του Άγιου Βασίλη στο Στατό - Άγιο Φώτιο, προσφέρει πολλές δράσεις για την γιορτή των Χριστουγέννων συγκεκριμένα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερα (4) εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια, σχεδιασμένα για παιδιά και ενήλικες.

Δημιουργικές δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μάθηση με τη διασκέδαση και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικά σχήματα, χορωδίες, ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, σε συνδυασμό με ψυχαγωγικές δράσεις, γεμίζουν τον χώρο με χαμόγελα, ρυθμό και εορταστική διάθεση. Κάθε γωνιά του Χωριού ζωντανεύει με μουσική και τέχνη, προσφέροντας μία ανεπανάληπτη εμπειρία που βυθίσει στην αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων.

Στις χειροποίητες δημιουργίες και στα τοπικά προϊόντα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν εκλεκτές γεύσεις, ζεστά ροφήματα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες από τοπικούς καλλιτέχνες και παραγωγούς.

Όπως αναφέρεται ιδανικά για γιορτινά δώρα ή για να προσφορά στους αγαπημένους , αυτά τα προϊόντα προσθέτουν τη δική τους πινελιά στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Στατού – Αγίου Φωτίου θα είναι ανοιχτό από τις 22 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2026, με τις εξής ώρες λειτουργίας Σάββατα, Κυριακές, Αργίες: 11:00 – 19:00, Παρασκευές 12 & 19 Δεκεμβρίου: 10:00 – 19:00, Καθημερινές (22 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου): 11:00 – 19:00 (Σημείωση: Το ωράριο για τις 25/12/2025 και 1/1/2026 θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Μέγας Χορηγός είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού και διοργανωτές το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού – Αγίου Φωτίου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Διοργάνωση: Δρ Στάλω Γεωργίου