Απελευθέρωση: συνθήματα ή στρατηγική;

Του Νίκου Μεσαρίτη

Για δεκαετίες, η «απελευθέρωση» επανέρχεται στον δημόσιο λόγο ως τελετουργική επίκληση. Εθνικές γιορτές, μνημόσυνα, πανηγυρικοί λόγοι και εκκλησιαστικές ομιλίες αναπαράγουν ένα αφήγημα απαράλλακτο: ηθική υπερβολή, ιδεολογική καθαρότητα και εξαγγελίες περί «νικηφόρου έθνους». Ωστόσο, η εμμονή σε αυτή τη ρητορική αποκρύπτει το κρίσιμο ερώτημα: όταν γίνεται λόγος για «απελευθέρωση», εννοείται ο τερματισμός της κατοχής μέσω συμφωνημένης πολιτικής λύσης ή υπονοείται, χωρίς να εκφράζεται, η προοπτική στρατιωτικής αναμέτρησης; Η απουσία ειλικρίνειας συντηρεί ένα περιβάλλον ψευδαισθήσεων.

Η δημόσια συζήτηση συχνά αναγάγει ένα σύνθετο διεθνές ζήτημα σε απλουστευτικό σχήμα ηθικής υπεροχής. Η απελευθέρωση παρουσιάζεται ως προϊόν «θέλησης» ή «πίστης», παραγνωρίζοντας ότι η διεθνής πολιτική λειτουργεί με βάση ισορροπίες ισχύος, θεσμικές δεσμεύσεις και διαπραγματευτική στρατηγική.

Η Κύπρος διαθέτει αμυντικές δυνατότητες που ενισχύονται συστηματικά, αλλά δεν έχει —ούτε μπορεί να αναπτύξει— στρατιωτική συμμετρία με μια περιφερειακή δύναμη όπως η Τουρκία. Αυτό δεν είναι ένδειξη ηττοπάθειας· είναι αναγνώριση της πραγματικότητας. Η ευθύνη της ηγεσίας δεν είναι να παράγει συναισθηματικές εξάρσεις, αλλά να διαμορφώνει πολιτικές που αποτρέπουν τον κίνδυνο και μεγιστοποιούν τις πιθανότητες βιώσιμης επίλυσης.

Σε αντίθεση με τις υπερβολικές διακηρύξεις, ο πατριωτισμός της ευθύνης βασίζεται στην ψύχραιμη ανάλυση. Ο πραγματικός πατριώτης λαμβάνει υπόψη την ιστορική εμπειρία, το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τις οικονομικές δυνατότητες και τους δημογραφικούς περιορισμούς. Δεν εξαπατά την κοινωνία με ανέφικτες υποσχέσεις, ούτε εκμεταλλεύεται τον πόνο των προσφύγων για δική του πολιτική επιβίωση.

Πατριωτισμός σημαίνει ενίσχυση της άμυνας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ειρήνης· αξιοποίηση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπεράσπιση του κράτους δικαίου· καλλιέργεια κοινωνικής συνοχής. Σημαίνει, πάνω απ’ όλα, σεβασμό στη ζωή και στο μέλλον των νέων. Η πολιτική δεν μπορεί να τους χρησιμοποιεί ως θυσιαστήριο υλικό.

Απέναντι σε αυτή την αντίληψη, προβάλλει ο λόγος όσων διεκδικούν μονοπώλιο πατριωτισμού. Ασκούν κριτική με όρους ιδεολογικής καθαρότητας, χρησιμοποιώντας το εθνικό ζήτημα ως πεδίο ηθικής επιβολής. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία υπενθυμίζει ότι ο εθνικισμός, όταν μετατρέπεται σε πολιτική πρακτική, οδηγεί σε ολέθριες επιλογές.

Το 1974, όσοι αυτοχαρακτηρίζονταν «άδολοι πατριώτες» συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του τετελεσμένου. Το πραξικόπημα άνοιξε τον δρόμο για τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας, με αποτέλεσμα μια τραγωδία της οποίας οι συνέπειες παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί ηθική μομφή· αποτελεί αναλυτικό δεδομένο, χρήσιμο για την κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν όταν ο πατριωτισμός μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής κατίσχυσης.

Η παρουσίαση των γεγονότων στο Κραν Μοντανά, όπως πλέον καταγράφονται σε επίσημα έγγραφα και διπλωματικές μαρτυρίες, επιβεβαιώνει ότι το 2017 υπήρξε πραγματικό παράθυρο λύσης. Για πρώτη φορά, η Τουρκία δήλωσε έτοιμη να συζητήσει την κατάργηση του καθεστώτος εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων — κορυφαίο ζήτημα ασφάλειας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αποχώρηση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας από τις διαπραγματεύσεις, χωρίς εξάντληση των δυνατοτήτων που διαμορφώθηκαν εκείνη τη στιγμή, συνιστά στρατηγική αποτυχία αλλά και προδοσίας με διαχρονικές συνέπειες. Δεν πρόκειται για κομματική κριτική· πρόκειται για αξιολόγηση ενός κρίσιμου σημείου καμπής στο Κυπριακό. Είναι παράδειγμα του πώς η εσωτερική πολιτική πίεση και ο εθνικιστικός λόγος μπορούν να υπονομεύσουν μια διπλωματική διαδικασία με ιστορικό διακύβευμα.

Η επανάληψη κενών συνθημάτων δεν συνιστά πολιτική. Η σύγχρονη διαχείριση του Κυπριακού απαιτεί πολυδιάστατη στρατηγική: ενίσχυση της αποτροπής στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση εικόνας κράτους που δεν αυτοδιασύρεται ως κέντρο διαφθοράς, και σταθερή προσήλωση σε μια συμφωνημένη πολιτική λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται συναισθηματική παρότρυνση· χρειάζεται καθαρή πληροφόρηση. Η αλήθεια δεν είναι βάρος· είναι προϋπόθεση σχεδιασμού.

Η απελευθέρωση δεν είναι σύνθημα. Είναι διαδικασία που απαιτεί ρεαλισμό, αξιοπιστία, έλλογη ανάλυση και πολιτικό θάρρος. Η Κύπρος χρειάζεται ηγεσία που να υπηρετεί το μέλλον, όχι να αναπαράγει τους φόβους και τις φαντασιώσεις του παρελθόντος. Η πραγματική πατριωτική πράξη δεν είναι να πολλαπλασιάζεις προσδοκίες, αλλά να διαμορφώνεις συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες.