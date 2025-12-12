Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo

Cablenet

Header Image
Πολίτης News

Το πανεπιστήμιο ως φυτώριο καινοτομίας: όταν η ιδέα γεννιέται στο campus

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Φανταστείτε έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βαθιά μέσα στη νύχτα, να κωδικοποιεί αλγόριθμους σε ένα εργαστήριο του KIOS Research and Innovation Center of Excellence του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτή η ιδέα, γεννημένη από ακαδημαϊκή έρευνα, δεν μένει στο χαρτί: μετατρέπεται σε startup που προστατεύει δίκτυα από κυβερνοεπιθέσεις, προσελκύει επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο, τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο τόποι γνώσης – είναι και φυτώρια καινοτομίας όπου νέοι ερευνητές μετατρέπουν έρευνα σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα από «θερμοκοιτίδες» ή «εκκολαπτήρια» (incubators) όπως το IDEA, το CyRIC και το KIOS, και χρηματοδοτικά προγράμματα του ΙδΕΚ (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), δεκάδες startups έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους από το campus προς την αγορά, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα που γεννιέται στην ακαδημία έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού.

Ακαδημαϊκές έρευνες υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο των πανεπιστημιακών incubators στην επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας.  Σύμφωνα με μελέτες, οι πανεπιστημιακές θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, γνωστές στο χώρο ως τα university business incubators (UBIs) δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο φοιτητές και ερευνητές μεταφέρουν γνώση στην αγορά, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω spin-offs, δηλαδή τεχνοβλαστών που είναι εταιρείες που δημιουργούνται για να αξιοποιήσουν πανεπιστημιακή έρευνα και να τη μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα.

Στην Κύπρο, αυτή η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα: ιδέα από έρευνα, επικύρωση μέσω διαγωνισμών, καθοδήγησε (mentoring) σε incubators και χρηματοδότηση. Έρευνες δείχνουν ότι οικοσυστήματα spin-offs  μειώνουν το «brain drain», καθώς το 70% των spin-offs παραμένει τοπικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και έσοδα.


Διεθνή παραδείγματα

Η διεθνής εμπειρία παρέχει παραδείγματα για εγχειρήματα που γεννήθηκαν στα πανεπιστήμια και εξελίχθηκαν σε κολοσσούς. Το MIT έχει δώσει στην αγορά μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα. Η Akamai Technologies διαχειρίζεται σήμερα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, ενώ η Boston Dynamics επαναπροσδιορίζει τη ρομποτική με ανθρωπόμορφα και τετράποδα ρομπότ. Στην ίδια λίστα βρίσκονται η Dropbox, που άλλαξε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων, και η iRobot, δημιουργός του διάσημου Roomba. Από το Stanford ξεκίνησαν εταιρείες που καθόρισαν την ψηφιακή εποχή. Η Google γεννήθηκε ως ερευνητικό project και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο γίγαντα. Η Cisco Systems έθεσε τα θεμέλια για τις δικτυακές υποδομές, ενώ η Hewlett-Packard (HP) αποτέλεσε τον πρόδρομο της σύγχρονης πληροφορικής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Cambridge έδωσε στην αγορά την Astex Pharmaceuticals, που ανέπτυξε τεχνικές για ταχύτερη ανακάλυψη φαρμάκων, και την BioBullets, με λύσεις για περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Cavendish Kinetics προσφέρει τεχνολογίες για πιο γρήγορη επικοινωνία στα κινητά. Η Oxford Nanopore Technologies άλλαξε τον τρόπο αλληλούχισης DNA και RNA, ενώ η Amber Therapeutics αναπτύσσει νευροδιεγερτικές θεραπείες. Η Brill Power φέρνει επανάσταση στη διαχείριση μπαταριών, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η Genentech στις ΗΠΑ πρωτοστάτησε στη βιοτεχνολογία, ενώ η BioNTech από τη Γερμανία έγινε παγκοσμίως γνωστή για τα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19.


Κυπριακές επιτυχίες

Στην Κύπρο, η Malloc αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που ξεκίνησε το 2020 μέσα στους χώρους μιας πανεπιστημιούπολης, από ερευνητές του KIOS Center στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αρχική χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ και το NextGenerationEU. Οι ιδρυτές, έχοντας εργαστεί σε κέντρα αριστείας, ανέπτυξαν λύσεις κυβερνοασφάλειας. Μπήκαν στο IDEA Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου, κέρδισαν το Cyprus Entrepreneurship Competition και στη συνέχεια το Y Combinator, εξασφαλίζοντας διεθνείς επενδύσεις. Σήμερα, η Malloc προσφέρει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Άλλα success story είναι τα spin-offs από το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως η Gynetronics (biotech) και IoT Security Solutions. Το Cyprus Seeds έχει υποστηρίξει 27 έργα, παράγοντας έξι spin-outs, μέσω χορηγιών και mentoring. Επίσης, εταιρείες όπως Silversky, Nestfold, Viridom, Algolysis, Dermatrack και Logouconn ξεκίνησαν από το Centre for Entrepreneurship (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με διαγωνισμούς να λειτουργούν ως το πρώτο βήμα για την ένταξη των επιχειρήσεων σε incubators. ​


Ο ρόλος των incubators: IDEA, CyRIC, KIOS

Το IDEA Innovation Center, το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό incubator της Κύπρου (ιδρύθηκε 2015 από Τράπεζα Κύπρου), συμπλήρωσε φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Έχει υποστηρίξει 100 startups, 260 επιχειρηματίες, 120 θέσεις εργασίας και €4.5 εκατ. επενδύσεις. Προσφέρει 9μηνα προγράμματα με seed capital €20.000, mentoring, νομική/λογιστική υποστήριξη και πρόσβαση σε επενδυτές.

Το CyRIC (Cyprus Research & Innovation Center), πιστοποιημένο BIC, μετατρέπει ιδέες σε προϊόντα από το εργαστήριο στην αγορά, προσφέροντας χρηματοδότηση και συμβουλευτική. Έχει βραβευτεί ως National Champion in Innovation (2015/16).

Το KIOS Research and Innovation Center of Excellence στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με €40 εκατ. από Horizon 2020, εστιάζει σε ICT για κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, νερό, cybersecurity).

Τα προγράμματα του ΙδΕΚ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) παρέχει επιδοτήσεις για R&D, innovation vouchers και start-up schemes. Υποστηρίζει πανεπιστημιακά projects και διεθνή δικτύωση, όπως στο SLUSH 2025, προσελκύοντας επενδύσεις. Έρευνες δείχνουν ότι τέτοια προγράμματα αυξάνουν κατά 30% τις πιθανότητες επιτυχίας των spin-offs. ​

Προκλήσεις και μαθήματα

Παρά τις επιτυχίες, μελέτες επισημαίνουν προκλήσεις: περιορισμένη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έλλειψη venture capital και brain drain. Ωστόσο, τα UBIs μειώνουν κινδύνους κατά 50%, προσφέροντας δικτύωση και εκπαίδευση. Στην Κύπρο, το οικοσύστημα ωριμάζει, με κυβερνητικές πρωτοβουλίες να ενισχύουν spin-offs.

Τα κυπριακά πανεπιστήμια, μέσω δομών όπως IDEA, CyRIC, KIOS και ΙδΕΚ, μετατρέπουν ιδέες σε επιχειρήσεις με αντίκτυπο. Επιτυχημένα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο είσαι εσύ – ο φοιτητής, ο ερευνητής με πάθος και υποστήριξη.

Στην Cablenet πιστεύουν πως η επιτυχία ξεκινά από την γνώση, για αυτό μοιράζονται μαζί σας μερικές έξυπνες πρακτικές για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.