Το πανεπιστήμιο ως φυτώριο καινοτομίας: όταν η ιδέα γεννιέται στο campus

Φανταστείτε έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βαθιά μέσα στη νύχτα, να κωδικοποιεί αλγόριθμους σε ένα εργαστήριο του KIOS Research and Innovation Center of Excellence του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτή η ιδέα, γεννημένη από ακαδημαϊκή έρευνα, δεν μένει στο χαρτί: μετατρέπεται σε startup που προστατεύει δίκτυα από κυβερνοεπιθέσεις, προσελκύει επενδύσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο, τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο τόποι γνώσης – είναι και φυτώρια καινοτομίας όπου νέοι ερευνητές μετατρέπουν έρευνα σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μέσα από «θερμοκοιτίδες» ή «εκκολαπτήρια» (incubators) όπως το IDEA, το CyRIC και το KIOS, και χρηματοδοτικά προγράμματα του ΙδΕΚ (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), δεκάδες startups έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους από το campus προς την αγορά, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα που γεννιέται στην ακαδημία έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού.

Ακαδημαϊκές έρευνες υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο των πανεπιστημιακών incubators στην επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με μελέτες, οι πανεπιστημιακές θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, γνωστές στο χώρο ως τα university business incubators (UBIs) δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο φοιτητές και ερευνητές μεταφέρουν γνώση στην αγορά, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω spin-offs, δηλαδή τεχνοβλαστών που είναι εταιρείες που δημιουργούνται για να αξιοποιήσουν πανεπιστημιακή έρευνα και να τη μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα.

Στην Κύπρο, αυτή η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα: ιδέα από έρευνα, επικύρωση μέσω διαγωνισμών, καθοδήγησε (mentoring) σε incubators και χρηματοδότηση. Έρευνες δείχνουν ότι οικοσυστήματα spin-offs μειώνουν το «brain drain», καθώς το 70% των spin-offs παραμένει τοπικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και έσοδα.



Διεθνή παραδείγματα

Η διεθνής εμπειρία παρέχει παραδείγματα για εγχειρήματα που γεννήθηκαν στα πανεπιστήμια και εξελίχθηκαν σε κολοσσούς. Το MIT έχει δώσει στην αγορά μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα. Η Akamai Technologies διαχειρίζεται σήμερα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, ενώ η Boston Dynamics επαναπροσδιορίζει τη ρομποτική με ανθρωπόμορφα και τετράποδα ρομπότ. Στην ίδια λίστα βρίσκονται η Dropbox, που άλλαξε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων, και η iRobot, δημιουργός του διάσημου Roomba. Από το Stanford ξεκίνησαν εταιρείες που καθόρισαν την ψηφιακή εποχή. Η Google γεννήθηκε ως ερευνητικό project και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο γίγαντα. Η Cisco Systems έθεσε τα θεμέλια για τις δικτυακές υποδομές, ενώ η Hewlett-Packard (HP) αποτέλεσε τον πρόδρομο της σύγχρονης πληροφορικής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Cambridge έδωσε στην αγορά την Astex Pharmaceuticals, που ανέπτυξε τεχνικές για ταχύτερη ανακάλυψη φαρμάκων, και την BioBullets, με λύσεις για περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Cavendish Kinetics προσφέρει τεχνολογίες για πιο γρήγορη επικοινωνία στα κινητά. Η Oxford Nanopore Technologies άλλαξε τον τρόπο αλληλούχισης DNA και RNA, ενώ η Amber Therapeutics αναπτύσσει νευροδιεγερτικές θεραπείες. Η Brill Power φέρνει επανάσταση στη διαχείριση μπαταριών, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η Genentech στις ΗΠΑ πρωτοστάτησε στη βιοτεχνολογία, ενώ η BioNTech από τη Γερμανία έγινε παγκοσμίως γνωστή για τα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19.



Κυπριακές επιτυχίες

Στην Κύπρο, η Malloc αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που ξεκίνησε το 2020 μέσα στους χώρους μιας πανεπιστημιούπολης, από ερευνητές του KIOS Center στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αρχική χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ και το NextGenerationEU. Οι ιδρυτές, έχοντας εργαστεί σε κέντρα αριστείας, ανέπτυξαν λύσεις κυβερνοασφάλειας. Μπήκαν στο IDEA Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου, κέρδισαν το Cyprus Entrepreneurship Competition και στη συνέχεια το Y Combinator, εξασφαλίζοντας διεθνείς επενδύσεις. Σήμερα, η Malloc προσφέρει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Άλλα success story είναι τα spin-offs από το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως η Gynetronics (biotech) και IoT Security Solutions. Το Cyprus Seeds έχει υποστηρίξει 27 έργα, παράγοντας έξι spin-outs, μέσω χορηγιών και mentoring. Επίσης, εταιρείες όπως Silversky, Nestfold, Viridom, Algolysis, Dermatrack και Logouconn ξεκίνησαν από το Centre for Entrepreneurship (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με διαγωνισμούς να λειτουργούν ως το πρώτο βήμα για την ένταξη των επιχειρήσεων σε incubators. ​