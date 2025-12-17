Βραβεία Όσκαρ: Η μεγάλη αλλαγή από το 2029 και η «ιστορική συμφωνία» με το YouTube

Τα βραβεία Όσκαρ θα είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση αποκλειστικά στο YouTube από το 2029, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η Ακαδημία δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 1/12, ότι υπεγράφη μια «πολυετή συμφωνία» με το YouTube για τα «αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα των Όσκαρ». Η συμφωνία θα διαρκέσει έως το 2033, με πολλά μέσα να την χαρακτηρίζουν «ιστορική».

Πρόκειται για «μια κρίσιμη στιγμή για την ψυχαγωγία», σχολιάζει το CNN για τη συμφωνία και συνεχίζει: «Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει μια τεράστια μετατόπιση ισχύος στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ανατραπεί από το YouTube και πλατφόρμες streaming όπως το Netflix».

Το ABC, που ανήκει στην Disney, είναι η «έδρα» των Όσκαρ εδώ και δεκαετίες. Το ABC θα συνεχίσει να προβάλλει την τελετή απονομής των βραβείων έως το 2028.

Η Ακαδημία είχε προχωρήσει σε δημοπρασία για τα δικαιώματα για μελλοντικές τηλεοπτικές μεταδόσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας σε εικασίες ότι ένας νέος «big tech» αγοραστής θα εισχωρούσε.

Το YouTube ξεπέρασε το ABC και άλλες προτάσεις, αν και οι λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, ανέφερε σε δήλωσή του: «Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνία. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτόν τον εορτασμό της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας παράλληλα πιστή στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ».

Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συμφωνία για τα Όσκαρ

«Η μετάδοση των Όσκαρ από το YouTube είναι σαν να σφίγγεις τα χέρια με τον τύπο που προσπαθεί να σε σκοτώσει», σχολίασε ο σεναριογράφος Daniel Kunka στο X όταν έγινε η ανακοίνωση.

«Το YouTube σίγουρα θα διαφωνούσε. Η πλατφόρμα έχει ενθαρρύνει τους κινηματογραφιστές να πειραματιστούν με τη νέα τεχνολογία και να διανείμουν έργα με νέους τρόπους. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη χρηματοδότηση πρωτότυπων ταινιών στο παρελθόν» αναφέρει το CNN.

Η ταινία «Anora», που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας το 2025, έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, βγήκε στους κινηματογράφους και λίγους μήνες αργότερα ήταν στο Hulu.

Το σχόλιο του ABC για Όσκαρ και YouTube



Το ABC, το οποίο είναι «η περήφανη έδρα των Όσκαρ για περισσότερο από μισό αιώνα», δήλωσε: «Προσβλέπουμε στις επόμενες τρεις τηλεοπτικές μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του εορτασμού της εκατονταετηρίδας το 2028, και ευχόμαστε στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να συνεχίσει τις επιτυχίες της».

Με πληροφορίες από CNN/ lifo.gr