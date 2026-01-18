Ο καθρέφτης της Φιλίππας

Στην πολιτική δεν αρκεί να ξέρεις να χειρίζεσαι καταστάσεις μόνο αλλά πρέπει να ξέρεις και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρεις αποφάσεις. Το περιβόητο timing, που στην Κύπρο αποδεικνύεται διαχρονικά ο μεγάλος μας εχθρός. Όσες φορές το timing ήταν ευνοϊκό, οι πολιτικοί μας έβαζαν το προσωπικό τους μέλλον πάνω από το συλλογικό συμφέρον. Και αν κοιτάξει κανείς την ιστορία του Κυπριακού, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν κάθε κρίσιμη καμπή χάθηκε επειδή κάποιοι φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος. Ποτέ δεν άρπαξαν τη σωστή στιγμή για να μπορέσουμε να δούμε άσπρη μέρα σε τούντο τόπο. Στο Κραν Μοντανά, για παράδειγμα, το timing ίσως να ήταν καλό για κάποιους. Για όλους τους υπόλοιπους, αποδείχθηκε καταστροφικό. Και φυσικά θα αναρωτηθεί κανείς: αν δεν κατέρρεαν οι συνομιλίες, θα πλούτιζαν κάποιοι; Γιατί στην Κύπρο, το κακό timing συνήθως εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα.

Timing, όμως, δεν χρειάζεται μόνο στις μεγάλες εθνικές αποφάσεις. Χρειάζεται και στον τρόπο που αντιδράς, στον τρόπο που απαντάς, στον τρόπο που διαχειρίζεσαι την κριτική. Από αυτές εδώ τις στήλες έχουμε επανειλημμένα επικρίνει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για την εκκωφαντική της σιωπή, ένα χαρακτηριστικό που τείνει να εξελιχθεί σε μόνιμο γνώρισμα. Όταν τελικά ήρθε η αντίδραση, δεν ήρθε από εκεί που θα περίμενε κανείς.

Η απόφαση της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, να απαντήσει απειλώντας με ένδικα μέσα, δεν ενόχλησε επειδή δεν έχει το δικαίωμα να προστατεύσει τον εαυτό της ή την οικογένειά της. Το δικαίωμα αυτό είναι αυτονόητο. Το πρόβλημα είναι το timing και ο τρόπος. Μια κίνηση που μυρίζει πανικό, και ο πανικός, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Βρέθηκε έτσι να στοχοποιείται η Νικολέττα Τσικκίνη ένα πρόσωπο των social media, να βάλλονται συλλήβδην όσοι ασκούν κριτική, λες και έγινε προσωπική επίθεση στην ίδια και όχι στον Φορέα, όχι στον ρόλο, όχι στο δημόσιο πρόσωπο. Και εδώ ακριβώς είναι που η ιστορία θυμίζει εκείνη τη θυμοσοφία με το σπίτι και το κρεμασμένο σχοινί.

Διότι ας μην ξεχνάμε: ο ίδιος ο Πρόεδρος έστησε την προεκλογική του εκστρατεία πάνω σε μια τοξική λογική. Τρόλ, social media, επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, οργανωμένη απαξίωση κάθε αντίθετης φωνής. Υπήρχαν οδηγίες, υπήρχε στρατηγική, υπήρχε σχέδιο για να μπορέσει να στηθεί η προεκλογική του. Και σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι που τότε χειροκροτούσαν αυτό το κλίμα, εμφανίζονται ως θύματα του τέρατος που οι ίδιοι εξέθρεψαν.

Η Φιλίππα Χριστοδουλίδη μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε θεωρεί ότι την προσβάλλει. Πολιτικά, όμως, αυτό που αντικρίζει σήμερα δεν είναι μια άδικη επίθεση, αλλά ο καθρέφτης μιας πρακτικής που το περιβάλλον της ανέχθηκαν, αν δεν ενθάρρυναν. Γιατί όταν έχεις χτίσει την πολιτική σου εικόνα πάνω στην πόλωση, στην απαξίωση και στην οργανωμένη επίθεση προς κάθε αντίθετη φωνή, αργά ή γρήγορα θα βρεθείς αντιμέτωπος με το είδωλό σου. Και τότε δεν έχει σημασία ποιος μίλησε, ούτε ποιος έγραψε. Σημασία έχει ότι στον καθρέφτη δεν βλέπεις εχθρούς, βλέπεις επιλογές. Και αυτές δεν διορθώνονται ούτε με εξώδικα ούτε με απειλές, αλλά μόνο με πολιτική αυτογνωσία, ένα είδος timing που, δυστυχώς, στην Κύπρο παραμένει σπάνιο.