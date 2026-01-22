Ψηφιακό άλμα: πώς οι μικροί γίνονται "έξυπνοι"

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στον φούρνο του Γιώργου στη Λεμεσό, οι παραγγελίες πια δεν χάνονται σε χαρτιά και τηλεφωνήματα. Ένα απλό tablet με AI chatbot δέχεται παραγγελίες 24/7, προβλέπει πότε θα λήξουν τα ψωμιά και στέλνει αυτόματα υπενθυμίσεις στους πελάτες. Στο κομμωτήριο της Μαρίας στην Πάφο, το σύστημα κρατάει ιστορικό ραντεβού και προτείνει προϊόντα βάσει προτιμήσεων χωρίς εκείνη να σημειώνει τίποτα. Αυτές οι δύο περιπτώσεις, που είναι εικονικές, θα μπορούσαν να είναι πολύ σύντομα η καθημερινότητα για τις χιλιάδες μικρές κυπριακές επιχειρήσεις που, με λίγα εργαλεία και έξυπνη στρατηγική, μπορούν να πετύχουν το ψηφιακό άλμα και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Η μικρή επιχείρηση της γειτονιάς δεν είναι πια «μικρή». Με ένα laptop, μια σταθερή ευρυζωνική σύνδεση και λίγα έξυπνα εργαλεία, ένας φούρνος, ένα κομμωτήριο, μια αγροτική μονάδα ή ένα μικρό δικηγορικό γραφείο μπορούν να λειτουργούν σαν μια… πολυεθνική: να ξέρουν τι θέλουν οι πελάτες, πότε το θέλουν, πόσο κοστίζει, και πού χάνεται χρόνος και χρήμα. Η ψηφιοποίηση και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον πολυτέλεια για λίγους, αλλά ένα πρακτικό, οικονομικά προσβάσιμο εργαλείο που δίνει στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να γίνουν πραγματικά «έξυπνες» και να επιβιώσουν σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να ωριμάζει ραγδαία από chatbots και predictive analytics μέχρι generative AI για marketing κάθε επιχείρηση, όποιου κλάδου κι αν είναι, μπορεί να λειτουργεί «έξυπνα»: να προβλέπει, να αυτοματοποιεί, να εξατομικεύει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 51,38% των επιχειρήσεων στην Κύπρο αγόρασαν το 2025 υπηρεσίες cloud computing (γνωστό ως υπολογιστικό νέφος), κυρίως για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικό γραφείου και αποθήκευση αρχείων. Το μερίδιο στις μικρές επιχειρήσεις είναι 49,3%, όταν στις μεγάλες είναι 84,67% και στις μεσαίες 66,78%. Οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να τρέξουν με υψηλότερο ρυθμό. Η αγορά δεν περιμένει και ο ανταγωνισμός χτυπάει την πόρτα κάθε τοπικής επιχείρησης. Καλούνται να ανταγωνιστούν πλατφόρμες delivery, e-shops από Ασία και Κίνα, influencers που πουλάνε online.

Τι σημαίνει «έξυπνη» μικρή επιχείρηση

Μια «έξυπνη» μικρή επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα high-tech startup, αλλά μια επιχείρηση που:

  • Συλλέγει και χρησιμοποιεί βασικά δεδομένα (πωλήσεις, προτιμήσεις πελατών, αποθέματα) για να παίρνει καθημερινές αποφάσεις.
  • Αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες (ραντεβού, τιμολόγηση, υπενθυμίσεις, αποστολές).
  • Επικοινωνεί με τους πελάτες της εκεί που βρίσκονται: social media, email, messaging apps.
  • Έχει ψηφιακή παρουσία που «γράφει» καλά τόσο στις μηχανές αναζήτησης όσο και στα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. generative search).

Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα ενσωματώνεται σχεδόν παντού: από τα λογιστικά και CRM συστήματα που προτείνουν επόμενες κινήσεις, μέχρι εργαλεία που γράφουν κείμενα, δημιουργούν διαφημίσεις, αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και προτείνουν βέλτιστες τιμές. Μικρές επιχειρήσεις διεθνώς που υιοθέτησαν συστηματικά εργαλεία AI σε αυτοματισμούς, CRM και ανάλυση δεδομένων είδαν μείωση λειτουργικού κόστους κατά 25–40% τον πρώτο χρόνο και βελτίωση παραγωγικότητας έως 60%.

 

Πρακτικά βήματα για ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκην μεγάλες επενδύσεις ούτε σύνθετα έργα. Για μια μικρή κυπριακή επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με απλά, κλιμακωτά βήματα που βελτιώνουν άμεσα την οργάνωση, την εξωστρέφεια και την αποδοτικότητα.

Αφετηρία αποτελεί η ψηφιακή ταυτότητα. Μια σύγχρονη, φιλική προς το κινητό ιστοσελίδα με βασικές πληροφορίες, φόρμα επικοινωνίας και, όπου ενδείκνυται, δυνατότητα online παραγγελίας ή ραντεβού, σε συνδυασμό με σωστή παρουσία σε Google Maps, κοινωνικά δίκτυα και τοπικούς καταλόγους, ώστε η επιχείρηση να είναι ορατή τη στιγμή που ο πελάτης την αναζητά.

Το επόμενο βήμα αφορά την εσωτερική οργάνωση, με συγκέντρωση δεδομένων και βασική αυτοματοποίηση μέσω cloud εφαρμογών για τιμολόγηση, αποθήκη, ραντεβού και διαχείριση πελατών. Απλοί αυτοματισμοί, όπως η αυτόματη ενημέρωση αποθέματος και η αποστολή επιβεβαιωτικών email μετά από μια online παραγγελία, μειώνουν τη χειρωνακτική εργασία και τα λάθη. Εργαλεία no-code και low-code επιτρέπουν σε μικρές επιχειρήσεις να εξοικονομούν πολύτιμο διοικητικό χρόνο χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων προγραμματιστών.

Σημαντικό ρόλο παίζει πλέον και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, είτε για τη συγγραφή απλών κειμένων και ενημερώσεων, είτε για την εξυπηρέτηση πελατών μέσω chatbots που απαντούν αυτόματα σε συχνές ερωτήσεις. Παράλληλα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων βοηθούν στον εντοπισμό τάσεων και προτύπων κατανάλωσης, υποστηρίζοντας πιο τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Έρευνες δείχνουν ότι μικρές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από τέτοιες «χαμηλού ρίσκου» εφαρμογές είδαν θετική απόδοση επένδυσης μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων παραμένει κρίσιμη πρόκληση και για την Κύπρο, παρά τη βελτίωση των υποδομών. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και η εσωτερική διάχυση γνώσης, με έναν εργαζόμενο να λειτουργεί ως άτυπος «ψηφιακός πρωταθλητής», μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τέλος, καμία ψηφιακή στρατηγική δεν είναι βιώσιμη χωρίς αξιόπιστη και ασφαλή υποδομή. Σταθερή συνδεσιμότητα, ασφαλή δίκτυα, επαγγελματικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις και σωστή διαχείριση της κυβερνοασφάλειας μειώνουν τους κινδύνους διακοπών, απώλειας δεδομένων και ψηφιακών επιθέσεων, αποτελώντας προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων σε τομείς από το λιανικό εμπόριο έως τη φιλοξενία.

Εργαλεία ανάπτυξης και παγίδες

Το θετικό, όπως είπαμε, είναι ότι δεν χρειάζονται επενδύσεις χιλιάδων ευρώ.  Ωστόσο τα  εργαλεία είναι πολλά και χρειάζεται προσοχή. Πολλοί αγοράζουν υπηρεσίες χωρίς στρατηγική, αφήνουν συστήματα να «μη μιλάνε» μεταξύ τους και παραλείπουν τι κομμάτι της εκπαίδευσης. Ξεκινήστε με μια ανάλυση, αξιολογήστε τι κάνει και τι προβλήματα λύνει το κάθε εργαλείο. Κάντε χρήση εργαλείων που προσφέρουν δωρεάν δοκιμαστική περίοδο για να δείτε αν το εργαλείο ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κυρίως, χτίστε ομάδα και επενδύστε στη συνδεσιμότητα. Εδώ μπαίνει η CABLENET Business.

Χωρίς σταθερή σύνδεση, τίποτα δεν δουλεύει. Η CABLENET Business δίνει high-speed fibre, managed WiFi, VPN, cloud backup και ICT support σε πακέτα για μικρούς. Ένα συμβόλαιο καλύπτει internet, VoIP, cybersecurity έτοιμο για AI και remote work. Για μικές επιχειρήσεις σημαίνει zero downtime και κλιμάκωση εργασιών χωρίς πονοκεφάλους.

Στο τέλος, το ψηφιακό άλμα δεν είναι τεχνολογία. Είναι τρόπος σκέψης. Οι μικροί που τολμούν γίνονται έξυπνοι, ανταγωνιστικοί, βιώσιμοι. Το κεφάλαιο είσαι εσύ και η σύνδεσή σου με τον κόσμο.

Η ενδυνάμωση οργανισμών και επαγγελματιών αποτελεί για την Cablenet προτεραιότητα στην υιοθέτηση στρατηγικών που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα.

Καθώς η διαχρονική επιτυχία θεμελιώνεται μέσα από τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη, μοιραζόμαστε πρακτικές ιδέες και εργαλεία που ενισχύουν την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

