Ξέρετε τι κάνει αυτό το κουμπί στο κλειδί σας; Το μυστικό που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν λένε στους οδηγούς

Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών που ενσωματώνονται στα αυτοκίνητα έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του ρόλου των κλειδιών τους, ωστόσο ορισμένες από τις κρυφές λειτουργίες τους είναι ακόμα χρήσιμες αλλά και άγνωστες στους οδηγούς.

Η συνολική εξέλιξη που βλέπουμε στους τομείς της τεχνολογίας και της άνεσης γύρω από το αυτοκίνητο έχει οδηγήσει στην εντυπωσιακή πρόοδο και των αξεσουάρ του, στα οποία ανήκει και το κλειδί του.

Το τελευταίο δεν αποτελεί απλά ένα αντικείμενο που εισέρχεται στην κλειδαριά της πόρτας για το ξεκλείδωμά της ή τη μίζα για την ενεργοποίηση του κινητήρα. Σήμερα, το κλειδί είναι πολλά περισσότερα, φέροντας λειτουργίες που πολλοί αγνοούν.

Παρατεταμένο πάτημα κουμπιού -Τι θα συμβεί

Μία από τις κρυφές λειτουργίες των σύγχρονων κλειδιών είναι η ικανότητά τους να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, ώστε να απομακρυνθεί ο καυτός αέρας που έχει συγκεντρωθεί στην καμπίνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να «κατέβουν» τα παράθυρα αρκεί το παρατεταμένο (για περίπου 10 δευτερόλεπτα) πάτημα του κουμπιού ξεκλειδώματος με το οποίο ξεκλειδώνουν οι πόρτες.

Αντίστροφα, μέσω του κουμπιού κλειδώματος των θυρών σηματοδοτείται το κλείσιμο των παραθύρων, κάτι που μπορεί να αποβεί σωτήριο αν έχετε ξεχάσει ανοιχτό κάποιο παράθυρο και έχετε απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο εν μέσω βροχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που το όχημά μας ενσωματώνει ηλιοροφή, με την προαναφερθείσα διαδικασία επιτυγχάνεται το άνοιγμα/κλείσιμό της.

Η προηγμένη τεχνολογία που κρύβεται σε ένα σύγχρονο κλειδί αυτοκινήτου επιφυλλάσσει και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις στον οδηγό, ειδικά σε όποιον αδυνατεί να εντοπίσει το όχημά του μέσα σε έναν χαώδη χώρο στάθμευσης.

Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχει ένας συνδυασμός κουμπιών -που μπορεί να διαφέρει-, αλλά συνήθως αρκεί να κρατήσουμε πατημένο περισσότερο χρόνο από κάποιο από αυτά, για να ακουστεί η κόρνα και να αποκαλυφθεί η θέση του. Παράλληλα, τα φώτα του μοντέλου θα αρχίσουν να τρεμοπαίζουν, καθιστώντας ακόμα πιο εύκολο τον εντοπισμό του αυτοκινήτου.

Οι άλλες άγνωστες λειτουργίες του κλειδιού

Λιγότερο άγνωστη στους κατόχους σύγχρονων αυτοκινήτων είναι η λειτουργία ανέπαφου ξεκλειδώματος των θυρών με το που πλησιάσουμε το όχημά μας, αρκεί, φυσικά, να φέρουμε το κλειδί πάνω μας.

Η εν λόγω λειτουργία αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από χρήσιμη όταν κρατάμε πράγματα και είναι δύσκολο να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη, ώστε να πιάσουμε το κλειδί. Αντίστοιχα, τα εν λόγω κλειδιά κλειδώνουν αυτόματα το όχημα εφόσον απομακρυνθούμε από αυτό.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ένα σύγχρονο κλειδί δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατο το ασύρματο ξεκλείδωμα των θυρών, μπορούμε να καταφύγουμε στο πρώτο, ασύρματο κλειδί του αυτοκινήτου μας, το οποίο διαθέτει ένα εφεδρικό μεταλλικό κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Για να αφαιρεθεί το συμβατικό κλειδί από το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να πατήσουμε ένα πλήκτρο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του και να τραβήξουμε το κλειδί προς τα έξω. Εν συνεχεία τoποθετούμε (με τον παραδοσιακό τρόπο) το κλειδί στην κλειδαριά στο κάτω μέρος της λαβής της πόρτας του οδηγού και ξεκλειδώνουμε την πόρτα.

ΠΗΓΗ: Carandmotor.gr