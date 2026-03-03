iPhone 17e, Galaxy S26 Ultra Private Display και iPhone Fold: Όλες οι Εξελίξεις

Η εβδομάδα ανήκει ξεκάθαρα στην τεχνολογία, με σημαντικές ανακοινώσεις από Apple και Samsung, αλλά και νέες φήμες που αφορούν την επόμενη γενιά foldable συσκευών.

Το νέο iPhone 17e

Η Apple παρουσίασε το νέο οικονομικό της μοντέλο, το iPhone 17e, το οποίο φέρνει το νέο A19 chip και επιστρέφει το MagSafe, ένα χαρακτηριστικό που έλειψε από προηγούμενες εκδόσεις της σειράς e.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η κατάργηση της έκδοσης 128GB, με το βασικό μοντέλο να ξεκινά πλέον από 256GB, κάτι που δείχνει πως ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος γίνεται πλέον στάνταρ.

Την ίδια στιγμή, παραμένει το ερώτημα για τα μόλις 5GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου στο iCloud, ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια τους χρήστες της πλατφόρμας.

Galaxy S26 Ultra και Private Display

Η Samsung ετοιμάζεται να φέρει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα privacy features των τελευταίων ετών. Το νέο Private Display περιορίζει τη γωνία θέασης της οθόνης μέσω hardware τεχνολογίας pixel.

Σε αντίθεση με τα απλά privacy screen protectors, το feature μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται δυναμικά, ακόμα και αυτόματα όταν ανοίγουν εφαρμογές τραπεζών, social media ή κατά την πληκτρολόγηση κωδικών.

Το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται πως έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον και άλλων κατασκευαστών.

Έρχεται το iPhone Fold;

Οι φήμες για αναδιπλούμενο iPhone εντείνονται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Apple ετοιμάζει foldable συσκευή με βελτιωμένο μηχανισμό που μειώνει αισθητά το “τσάκισμα” στο κέντρο της οθόνης.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιθανή επιστροφή του Touch ID, πιθανόν στο πλάι της συσκευής, ως εναλλακτική λύση σε περιβάλλον με διπλή οθόνη.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η Apple ενδέχεται να μπει δυναμικά στην αγορά των foldables μέσα στους επόμενους κύκλους ανακοινώσεων.

Η τεχνολογική χρονιά φαίνεται πως ξεκινά με έντονο ανταγωνισμό σε privacy, αποθηκευτικό χώρο και foldable σχεδιασμό. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται εξίσου ενδιαφέρουσες.