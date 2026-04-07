Τα πλεονεκτήματα κυκλικής οικονομίας για μικρές επιχειρήσεις

Στον μικρό εργαστήριο κεραμικών της Ελένης στη Λευκωσία, τα πήλινα πιατάκια από τα τοπικά εστιατόρια μετατρέπονται σε νέα κοσμήματα και διακοσμητικά. Η Ελένη δεν είναι eco-activist. Είναι επιχειρηματίας που ανακάλυψε την κυκλική οικονομία. Ενα μοντέλο όπου τίποτα δεν πετιέται, όλα επαναχρησιμοποιούνται, και τα κόστη πέφτουν ενώ τα κέρδη ανεβαίνουν. Για μικρές επιχειρήσεις σαν τη δική της, η κυκλική οικονομία δεν είναι μόδα. Είναι στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης.

Κόστος παραγωγής στο ελάχιστο

Η μεγαλύτερη νίκη; Η εξοικονόμηση υλικών. Μελέτες δείχνουν ότι οι ΜμΕ που υιοθετούν κυκλικές πρακτικές μειώνουν κόστη πρώτων υλών κατά 20-30%, καθώς χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά αντί για ακριβά νέα. Ένα αρτοποιείο που μετατρέπει ψίχουλα σε ζωοτροφές ή ένα καφέ που πουλάει used καψούλες ως γλάστρες δεν πληρώνει πια για σκουπίδια – τα μετατρέπει σε έσοδα. Στην ΕΕ, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση €600 δισ. ετησίως για επιχειρήσεις, με τα 8% να πηγαίνουν κατευθείαν σε κέρδη.

Νέες αγορές και πιστοί πελάτες

Η κυκλική οικονομία ανοίγει πόρτες σε «πράσινες» αγορές που εκτοξεύονται. Καταναλωτές millennial και Gen Z – 60% της αγοράς – προτιμούν εταιρείες με zero-waste στρατηγική, πληρώνοντας έως 20% παραπάνω για προϊόντα που παράγοντες με βιώσιμες, αειφόρες, πρακτικές.. Μικρές επιχειρήσεις όπως οικοτεχνίες που προσφέρουν υπηρεσίες επισκευών (π.χ. ράψιμο ρούχων) χτίζουν πιστή πελατεία.

Ανθεκτικότητα σε κρίσεις

Σε εποχές αύξησης τιμών πρώτων υλών, η κυκλική προσέγγιση λειτουργεί ως ασπίδα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίζουν σταθερή προμήθεια υλικών από εσωτερική ανακύκλωση, μειώνοντας εξάρτηση από ασταθείς αγορές. Για παράδειγμα ένα κυπριακό οινοποιείο μπορεί επαναχρησιμοποιεί πίεση σταφυλιών (Πρόκειται για ένα μείγμα από φλούδες σταφυλιών, κουκούτσια, κοτσάνια, υπολείμματα χυμού) ως λίπασμα, με μηδενικό κόστος και συνεχή παραγωγή.

Επιδοτήσεις και κεφάλαια

Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας ένα πλέγμα εργαλείων όπως τα προγράμματα COSME και Horizon Europe, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα επενδυτικά ταμεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα χρηματοδοτικό πακέτο που φθάνει τα €300 εκατ., με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και κλιμάκωσης καινοτόμων επιχειρήσεων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το European Circular Bioeconomy Fund, το οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια της τάξης των €300 εκατ. με τη στήριξη ευρωπαϊκών θεσμών και επενδυτών. Το ταμείο επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη περάσει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης και επιδιώκουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην αγορά, καλύπτοντας ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης.

Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε τομείς όπως η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάπτυξη βιοϋλικών και η δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών πρώτων υλών, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα COSME λειτουργεί υποστηρικτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και υπηρεσίες καθοδήγησης και διείσδυσης σε νέες αγορές. Αν και δεν προσφέρει άμεση χρηματοδότηση για έρευνα, συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της πρόσβασης των startups σε κεφάλαια.

Από την πλευρά του, το Horizon Europe αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, στηρίζοντας έργα που εκτείνονται από το στάδιο της έρευνας έως την πιλοτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών που προάγουν την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση πόρων.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης «αλυσίδας χρηματοδότησης», που καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης: από την ιδέα και την έρευνα, έως την είσοδο στην αγορά και την περαιτέρω επέκταση. Στην κατεύθυνση αυτή, συμπληρωματικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα LIFE και πρωτοβουλίες για τη βιοοικονομία ενισχύουν περαιτέρω το διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η συμβολή της Cablenet: ψηφιακή ραχοκοκαλιά για κυκλικές λύσεις

Σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, η Cablenet αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς παρόχους υποδομών και υπηρεσιών που στηρίζουν τη μετάβαση αυτή στην Κύπρο. Με περισσότερους από 9.000 επιχειρηματικούς πελάτες, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων αναγκών συνδεσιμότητας, πληροφορικής και ασφάλειας.

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Cablenet αποτελεί η εκτεταμένη δικτυακή της υποδομή, η οποία καλύπτει πέραν των 280.000 υποστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Η επένδυση σε δίκτυα οπτικών ινών και υψηλής χωρητικότητας δημιουργεί τη βάση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας και ταχύτητας, κρίσιμων για την επιχειρησιακή συνέχεια και την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.

Στον πυρήνα των υπηρεσιών της εταιρείας βρίσκονται οι λύσεις συνδεσιμότητας και επικοινωνίας. Από υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο με χαμηλή καθυστέρηση μέχρι προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας – όπως SIP trunks και hosted PBX – οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ευέλικτα και επεκτάσιμα μοντέλα λειτουργίας. Παράλληλα, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως MPLS/IP-VPN και dedicated internet εξυπηρετούν οργανισμούς με αυξημένες απαιτήσεις σε ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.

Η Cablenet επενδύει επίσης δυναμικά στον τομέα των ICT και IoT, ενσωματώνοντας λύσεις που καλύπτουν από τη δικτύωση και την κυβερνοασφάλεια έως εφαρμογές machine-to-machine και αυτοματοποίησης. Οι υπηρεσίες cloud – είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού χαρακτήρα – σε συνδυασμό με δυνατότητες όπως virtual data centres, Microsoft 365 και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσουν την ευελιξία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η Cablenet προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, όπως προστασία από επιθέσεις DDoS, ασφάλεια endpoints, DNS security και προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης απειλών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των επιχειρηματικών δεδομένων.

Σημαντικός πυλώνας είναι και οι managed services, που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να αναθέτουν τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών – όπως δίκτυα, WiFi, firewalls και SD-WAN – σε εξειδικευμένες ομάδες, απελευθερώνοντας πόρους για στρατηγικές δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, η λειτουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος τεχνικής υποστήριξης, με 24ωρη παρακολούθηση και εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών, ενισχύει την αξιοπιστία των υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων, ενεργοποιείται άμεσα ομάδα επιπέδου 3, διασφαλίζοντας ταχεία αποκατάσταση και περιορισμό των επιπτώσεων.

Μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και υποδομών, η Cablenet διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη «κυκλικών» ψηφιακών λύσεων – όπου η συνδεσιμότητα, τα δεδομένα, η ασφάλεια και η υπολογιστική ισχύς λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η ψηφιακή ραχοκοκαλιά που προσφέρει αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας και ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία.

Δημιουργία θέσεων εργασίας και καινοτομία

Η κυκλική οικονομία γεννά δουλειές υψηλής εξειδίκευσης, όπως υπεύθυνοι ανακύκλωσης, σχεδιαστές προϊόντων, logistics για αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή συστήματα διαχείρισης μέσω των οποίων τα προϊόντα, τα υλικά ή τα απόβλητα επιστρέφουν από τον καταναλωτή πίσω στον παραγωγό ή σε σημεία επεξεργασίας, αντί να ακολουθούν τη «φυσιολογική» πορεία από την παραγωγή προς την κατανάλωση. Στην ΕΕ, προβλέπονται 700.000 νέες θέσεις έως 2030, με ΜμΕ να πρωταγωνιστούν λόγω ευελιξίας. Παράλληλα, η κυκλική οικονομία ωθεί σε καινοτομία με νέα υλικά, ψηφιακή παρακολούθηση αποβλήτων και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιστοποίηση των κύκλων παραγωγής.

Πρακτικά βήματα για ξεκίνημα

Έλεγχος υλικών: Χαρτογραφήστε τι πετάτε και πώς μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Συνεργασίες: Βρείτε συνεργάτες για επιμερισμό των logistics (π.χ. εστιατόρια-οικοτεχνίες).

Πιστοποιήσεις: Zero Waste ή Cradle to Cradle ανοίγουν πόρτες σε αγορές.

Για μικρές επιχειρήσεις, η κυκλική οικονομία μεταφράζεται σε απλά λόγια  σε  λιγότερα έξοδα, περισσότερα έσοδα, ανθεκτικότητα και πρόσβαση σε κεφάλαια. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και των ακριβών υλικών, δεν είναι επιλογή. Είναι το επόμενο βήμα του «κεφαλαίου που είσαι εσύ».

Η ενδυνάμωση οργανισμών και επαγγελματιών αποτελεί για την Cablenet προτεραιότητα στην υιοθέτηση στρατηγικών που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα.

Καθώς η διαχρονική επιτυχία θεμελιώνεται μέσα από τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη, μοιραζόμαστε πρακτικές ιδέες και εργαλεία που ενισχύουν την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

