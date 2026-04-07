Τα πλεονεκτήματα κυκλικής οικονομίας για μικρές επιχειρήσεις

Στον μικρό εργαστήριο κεραμικών της Ελένης στη Λευκωσία, τα πήλινα πιατάκια από τα τοπικά εστιατόρια μετατρέπονται σε νέα κοσμήματα και διακοσμητικά. Η Ελένη δεν είναι eco-activist. Είναι επιχειρηματίας που ανακάλυψε την κυκλική οικονομία. Ενα μοντέλο όπου τίποτα δεν πετιέται, όλα επαναχρησιμοποιούνται, και τα κόστη πέφτουν ενώ τα κέρδη ανεβαίνουν. Για μικρές επιχειρήσεις σαν τη δική της, η κυκλική οικονομία δεν είναι μόδα. Είναι στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης.

Κόστος παραγωγής στο ελάχιστο

Η μεγαλύτερη νίκη; Η εξοικονόμηση υλικών. Μελέτες δείχνουν ότι οι ΜμΕ που υιοθετούν κυκλικές πρακτικές μειώνουν κόστη πρώτων υλών κατά 20-30%, καθώς χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά αντί για ακριβά νέα. Ένα αρτοποιείο που μετατρέπει ψίχουλα σε ζωοτροφές ή ένα καφέ που πουλάει used καψούλες ως γλάστρες δεν πληρώνει πια για σκουπίδια – τα μετατρέπει σε έσοδα. Στην ΕΕ, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση €600 δισ. ετησίως για επιχειρήσεις, με τα 8% να πηγαίνουν κατευθείαν σε κέρδη.

Νέες αγορές και πιστοί πελάτες

Η κυκλική οικονομία ανοίγει πόρτες σε «πράσινες» αγορές που εκτοξεύονται. Καταναλωτές millennial και Gen Z – 60% της αγοράς – προτιμούν εταιρείες με zero-waste στρατηγική, πληρώνοντας έως 20% παραπάνω για προϊόντα που παράγοντες με βιώσιμες, αειφόρες, πρακτικές.. Μικρές επιχειρήσεις όπως οικοτεχνίες που προσφέρουν υπηρεσίες επισκευών (π.χ. ράψιμο ρούχων) χτίζουν πιστή πελατεία.

Ανθεκτικότητα σε κρίσεις

Σε εποχές αύξησης τιμών πρώτων υλών, η κυκλική προσέγγιση λειτουργεί ως ασπίδα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίζουν σταθερή προμήθεια υλικών από εσωτερική ανακύκλωση, μειώνοντας εξάρτηση από ασταθείς αγορές. Για παράδειγμα ένα κυπριακό οινοποιείο μπορεί επαναχρησιμοποιεί πίεση σταφυλιών (Πρόκειται για ένα μείγμα από φλούδες σταφυλιών, κουκούτσια, κοτσάνια, υπολείμματα χυμού) ως λίπασμα, με μηδενικό κόστος και συνεχή παραγωγή.

Επιδοτήσεις και κεφάλαια

Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας ένα πλέγμα εργαλείων όπως τα προγράμματα COSME και Horizon Europe, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα επενδυτικά ταμεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα χρηματοδοτικό πακέτο που φθάνει τα €300 εκατ., με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και κλιμάκωσης καινοτόμων επιχειρήσεων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το European Circular Bioeconomy Fund, το οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια της τάξης των €300 εκατ. με τη στήριξη ευρωπαϊκών θεσμών και επενδυτών. Το ταμείο επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη περάσει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης και επιδιώκουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην αγορά, καλύπτοντας ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης.

Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε τομείς όπως η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάπτυξη βιοϋλικών και η δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών πρώτων υλών, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα COSME λειτουργεί υποστηρικτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και υπηρεσίες καθοδήγησης και διείσδυσης σε νέες αγορές. Αν και δεν προσφέρει άμεση χρηματοδότηση για έρευνα, συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της πρόσβασης των startups σε κεφάλαια.

Από την πλευρά του, το Horizon Europe αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, στηρίζοντας έργα που εκτείνονται από το στάδιο της έρευνας έως την πιλοτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών που προάγουν την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τη βιώσιμη διαχείριση πόρων.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης «αλυσίδας χρηματοδότησης», που καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης: από την ιδέα και την έρευνα, έως την είσοδο στην αγορά και την περαιτέρω επέκταση. Στην κατεύθυνση αυτή, συμπληρωματικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα LIFE και πρωτοβουλίες για τη βιοοικονομία ενισχύουν περαιτέρω το διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η συμβολή της Cablenet: ψηφιακή ραχοκοκαλιά για κυκλικές λύσεις

Σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, η Cablenet αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς παρόχους υποδομών και υπηρεσιών που στηρίζουν τη μετάβαση αυτή στην Κύπρο. Με περισσότερους από 9.000 επιχειρηματικούς πελάτες, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων αναγκών συνδεσιμότητας, πληροφορικής και ασφάλειας.