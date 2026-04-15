Καιρικό «σκαμπανέβασμα» με ιδιαίτερα θερμές θερμοκρασίες και στη συνέχεια βροχές

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται από την Πέμπτη. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα βόρεια, στα ανατολικά και τα νότια παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα θερμός για την εποχή, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, διαταραχή στα δυτικά του νησιού θα επηρεάζει την περιοχή. Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα σημαντικά πιο πάνω από τα κανονικά. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περαιτέρω πτώση το Σάββατο, για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.