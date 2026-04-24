Η ομάδα σου, το αληθινό κεφάλαιο πίσω από την επιτυχία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Για τις μικρές επιχειρήσεις, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ιδέα ή το προϊόν, αλλά πρωτίστως από τους ανθρώπους που θα τα υλοποιήσουν. Σε οργανισμούς με περιορισμένους πόρους και μικρό μέγεθος, κάθε επιλογή προσωπικού έχει πολλαπλάσια βαρύτητα, καθιστώντας τη δημιουργία της κατάλληλης ομάδας όχι απλώς σημαντική, αλλά καθοριστική. Η σωστή σύνθεση δεξιοτήτων, χαρακτήρων και κουλτούρας μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα που θα μετατρέψει μια καλή ιδέα σε βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίθετα, οι λανθασμένες επιλογές κοστίζουν ακριβά, τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο του «μοναχικού επιχειρηματία» δεν προκρίνεται. Διεθνείς έρευνες επιβεβαιώνουν ότι εταιρείες με ισχυρές ομάδες πετυχαίνουν 25% υψηλότερη κερδοφορία και 40% μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού ευθύνονται για το 23% των αποτυχιών μικρών επιχειρήσεων.

 

Η δύναμη της συνέργειας

Η έρευνα της Google στο Project Aristotle έδειξε ότι οι επιτυχημένες ομάδες χτίζονται πάνω σε ψυχολογική ασφάλεια και εμπιστοσύνη, όχι σε ατομικά ταλέντα. Το Harvard Business Review καταγράφει 21% χαμηλότερο ποσοστό αποχωρήσεων και 17% υψηλότερη κερδοφορία σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε ομαδική κουλτούρα. Για μικρές επιχειρήσεις όπου κάθε υπάλληλος μετράει διπλά, αυτή η συνέργεια μεταφράζεται σε απτά οφέλη: ταχύτερες αποφάσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, λιγότερα λάθη. Στην Κύπρο, προγράμματα της ΑνΑΔ επιδοτούν 60% της κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και leadership, βοηθώντας 2.500 επιχειρήσεις ετησίως να χτίσουν ισχυρές ομάδες.

Η ομαδικότητα δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις που καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας πετυχαίνουν καλύτερο συντονισμό μεταξύ τμημάτων και λειτουργιών, με αποτέλεσμα το σύνολο να υπερβαίνει το άθροισμα των μερών του. Σε περιόδους κρίσης, οι ευέλικτες ομάδες προσαρμόζονται γρηγορότερα, βρίσκοντας λύσεις που ένας ιδιοκτήτης μόνος του δεν θα σκεφτόταν ποτέ.

 

Πώς χτίζονται οι ομάδες που κερδίζουν

Η διαδικασία ξεκινά με προσεκτική επιλογή προσωπικού βασισμένη όχι μόνο σε δεξιότητες αλλά και αν ταιριάζει με τις αξίες και την κουλτούρα της επιχείρησης. Λάθος προσλήψεις κοστίζουν 30% του ετήσιου μισθού σε παραγωγικότητα και εκπαίδευση.

Μετά την προσεκτική επιλογή προσωπικού δεύτερο σημαντικό βήμα είναι η ομαλή εισαγωγή στην επιχείρηση με σαφή καθορισμό ρόλων και προσδοκιών, ώστε κάθε μέλος του προσωπικού να κατανοεί τη συνεισφορά του στους κοινούς στόχους.

Τρίτο βήμα για το χτίσιμο αποδοτικών ομάδων είναι η συνεχής εκπαίδευση. Πλατφόρμες όπως LinkedIn Learning αποφέρουν απόδοση 77% σε επενδύσεις κατάρτισης, καλύπτοντας από digital marketing και δεδομένα μέχρι επικοινωνία και πωλήσεις. Στην Κύπρο, τα προγράμματα των ΑνΑΔ και ONEK επιτρέπουν σε μικρές επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν προσωπικό χωρίς οικονομικό βάρος, με άμεση απόδοση σε πωλήσεις και ικανοποίηση πελατών.

Καθοριστικό ρόλο έχουν και τα κίνητρα. Συστήματα bonus συνδεδεμένα με ομαδικούς στόχους, φιλοδωρήματα και κοινές δραστηριότητες ενισχύουν το αποτέλεσμα. Εταιρείες με προγράμματα αναγνώρισης βλέπουν 2,5 φορές υψηλότερη αφοσίωση, ενώ εβδομαδιαίες συναντήσεις και ανώνυμη ανατροφοδότηση δημιουργούν ψυχολογική ασφάλεια – τον κορυφαίο παράγοντα επιτυχίας σύμφωνα με τη Google.

Ψηφιακά εργαλεία όπως Notion, Slack και Trello, και με δωρεάν εκδόσεις οργανώνουν καθημερινότητα και projects, ενώ πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης όπως Lattice προσφέρουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση της επιχείρησης., Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν σε μικρές ομάδες να λειτουργούν αποδοτικότητα ανάλογη με εκείνη των μεγάλων οργανισμών.

 

Cablenet Business: επικοινωνία ομάδας χωρίς υπερκόστος

Για μικρές επιχειρήσεις που ζυγίζουν κάθε έξοδο, το πακέτο υπηρεσίων Cablenet Business παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που ενώνουν ομάδες χωρίς να αυξάνουν το λειτουργικό κόστος.

Με περισσότερους από 9.000 επιχειρηματικούς πελάτες, η Cablenet  έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων αναγκών συνδεσιμότητας, πληροφορικής και ασφάλειας.

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Cablenet αποτελεί η εκτεταμένη δικτυακή της υποδομή, η οποία καλύπτει πέραν των 280.000 υποστατικών σε ολόκληρη τη χώρα. Η επένδυση σε δίκτυα οπτικών ινών και υψηλής χωρητικότητας δημιουργεί τη βάση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας και ταχύτητας, κρίσιμων για την επιχειρησιακή συνέχεια και την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.

Στον πυρήνα των υπηρεσιών της εταιρείας βρίσκονται οι λύσεις συνδεσιμότητας και επικοινωνίας. Από υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο με χαμηλή καθυστέρηση μέχρι προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας – όπως SIP trunks και hosted PBX – οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ευέλικτα και επεκτάσιμα μοντέλα λειτουργίας. Παράλληλα, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως MPLS/IP-VPN και dedicated internet εξυπηρετούν οργανισμούς με αυξημένες απαιτήσεις σε ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.

Η Cablenet επενδύει επίσης δυναμικά στον τομέα των ICT και IoT, ενσωματώνοντας λύσεις που καλύπτουν από τη δικτύωση και την κυβερνοασφάλεια έως εφαρμογές machine-to-machine και αυτοματοποίησης. Οι υπηρεσίες cloud – είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού χαρακτήρα – σε συνδυασμό με δυνατότητες όπως virtual data centres, Microsoft 365 και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να ενισχύσουν την ευελιξία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η Cablenet προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας, όπως προστασία από επιθέσεις DDoS, ασφάλεια endpoints, DNS security και προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης απειλών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των επιχειρηματικών δεδομένων.

Σημαντικός πυλώνας είναι και οι managed services, που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να αναθέτουν τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών – όπως δίκτυα, WiFi, firewalls και SD-WAN – σε εξειδικευμένες ομάδες, απελευθερώνοντας πόρους για στρατηγικές δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, η λειτουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος τεχνικής υποστήριξης, με 24ωρη παρακολούθηση και εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών, ενισχύει την αξιοπιστία των υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων, ενεργοποιείται άμεσα ομάδα επιπέδου 3, διασφαλίζοντας ταχεία αποκατάσταση και περιορισμό των επιπτώσεων.

 

Μαθήματα από την πράξη και διεθνή εμπειρία

Η ομαδική κουλτούρα απαιτεί συνειδητή προσέγγιση. Η εμπειρία δείχνει ότι η επιτυχία μιας ομάδας δεν είναι τυχαία. Απαιτεί σαφή καθοδήγηση, ξεκάθαρους στόχους και αποφυγή πρακτικών όπως το υπερβολικό micromanagement, που περιορίζει την πρωτοβουλία.

Στην Κύπρο, η στροφή προς ομαδικές δομές συμπίπτει με την ψηφιακή μετάβαση. Οι μικρές επιχειρήσεις που επενδύουν σε εκπαίδευση και εργαλεία επικοινωνίας μετατρέπουν περιορισμένους πόρους σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, περνώντας από επιβίωση σε κερδοφόρα κλιμάκωση.

Η δημιουργία ομάδας δεν είναι ένα ακόμη λειτουργικό έξοδο. Είναι το πιο ισχυρό κεφάλαιο μιας επιχείρησης — αυτό που μπορεί να μετατρέψει την καθημερινή προσπάθεια σε διαρκή ανάπτυξη και να διασφαλίσει ότι καμία πρόκληση δεν αντιμετωπίζεται μόνος.

 

Η ενδυνάμωση οργανισμών και επαγγελματιών αποτελεί για την Cablenet προτεραιότητα στην υιοθέτηση στρατηγικών που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα.

Καθώς η διαχρονική επιτυχία θεμελιώνεται μέσα από τη γνώση και τη συνεχή εξέλιξη, μοιραζόμαστε πρακτικές ιδέες και εργαλεία που ενισχύουν την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

