Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανατροπή στην υπόθεση «απαγωγής» στη Λάρνακα – Ελεύθερος ο 22χρονος αλλά αρνείται να συνεργαστεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ανακριτές κατάφεραν να εγκαταστήσουν τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είναι ελεύθερος και δεν έχει απαχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο

Σε νέα δεδομένα οδηγούνται οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με υπόθεση που αρχικά εξεταζόταν ως πιθανή απαγωγή αλλοδαπού προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από εξετάσεις οι ανακριτές κατάφεραν να εγκαταστήσουν τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είναι ελεύθερος και δεν έχει απαχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που προκύπτουν, ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης από ομοεθνείς του, μεταξύ των οποίων και πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι Αρχές επιχείρησαν να διευθετήσουν την παρουσία του στην Αστυνομία ή τη μεταφορά του σε αστυνομικό σταθμό για λήψη κατάθεσης, ωστόσο ο ίδιος δεν επιθυμεί να συνεργαστεί, καθώς διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και φοβάται πιθανή σύλληψη.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό τόσο των φερόμενων δραστών όσο και του ίδιου του προσώπου, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα