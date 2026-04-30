Ανατροπή στην υπόθεση «απαγωγής» στη Λάρνακα – Ελεύθερος ο 22χρονος αλλά αρνείται να συνεργαστεί

Σε νέα δεδομένα οδηγούνται οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με υπόθεση που αρχικά εξεταζόταν ως πιθανή απαγωγή αλλοδαπού προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από εξετάσεις οι ανακριτές κατάφεραν να εγκαταστήσουν τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος είναι ελεύθερος και δεν έχει απαχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που προκύπτουν, ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα επίθεσης από ομοεθνείς του, μεταξύ των οποίων και πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι Αρχές επιχείρησαν να διευθετήσουν την παρουσία του στην Αστυνομία ή τη μεταφορά του σε αστυνομικό σταθμό για λήψη κατάθεσης, ωστόσο ο ίδιος δεν επιθυμεί να συνεργαστεί, καθώς διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και φοβάται πιθανή σύλληψη.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό τόσο των φερόμενων δραστών όσο και του ίδιου του προσώπου, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.