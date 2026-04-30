«Κράτος Μαφία»: Παραδόθηκε το πόρισμα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς

Κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αρχή κατά της Διαφθοράς το πολυαναμενόμενο πόρισμα των τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης που είχαν αναλάβει τη διερεύνηση ισχυρισμών περί διαφθοράς, όπως αυτοί καταγράφονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» και αφορούν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτενές και ογκώδες πόρισμα, το οποίο θα τεθεί άμεσα ενώπιον ειδικής ομάδας που θα συγκροτηθεί για τη μελέτη και αξιολόγησή του, προκειμένου να καταλήξει στα τελικά συμπεράσματα της Αρχής.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια και δύο μήνες, αναμένεται να ξεπεράσει σε συνολικό κόστος το €1 εκατομμύριο, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση και την πολυπλοκότητά της.

Εκτεταμένη διαδικασία και μαρτυρικό υλικό

Στο πλαίσιο της διερεύνησης κατέθεσαν συνολικά 129 πρόσωπα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νυν και πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, αιρετοί αξιωματούχοι, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, έχουν συγκεντρωθεί πέραν των 550 τεκμηρίων, που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την αξιολόγηση των ισχυρισμών που τέθηκαν υπό διερεύνηση.

Τα επόμενα βήματα της Αρχής

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται, μετά τις βουλευτικές εκλογές, να προχωρήσει σε δημόσια ανακοίνωση στην οποία θα παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της έρευνας, καθώς και η εκτίμησή της για το κατά πόσο προκύπτουν ή όχι ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Πάντως, ο Νίκος Αναστασιάδης θεωρεί ότι έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που του αποδίδονται στο «Κράτος Μαφία», μέσω της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Ο Συκοφάντης». Με τον τίτλο αυτόν, αναφέρεται σαφώς στον Μακάριο Δρουσιώτη, από τον οποίο αξιώνει, μέσω της δικαστικής οδού, αποζημιώσεις ύψους €2 εκατ. για δυσφήμιση.