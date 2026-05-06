Οι ΥΠΕΞ Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας αναλαμβάνουν την επιτάχυνση της τριμερούς συνεργασίας

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερούς συνεργασίας και να επιταχύνουν τον ρυθμό της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Αμμάν, μετά τη συνάντηση των ηγετών την Τετάρτη.

«Έχουμε αναλάβει να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να επιταχύνουμε τον ρυθμό της, επιβεβαιώνοντας ότι η τριμερής συνεργασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω των σημερινών προκλήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό το σχήμα «μπορεί να λειτουργήσει ως μια θετική περιφερειακή πλατφόρμα με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, με απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του οποίου οι δύο χώρες μας, η Κύπρος και η Ελλάδα, υποστηρίζουν την ουσιαστική ένταξη της Ιορδανίας».

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι οι τρεις χώρες συζήτησαν τη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων και ευχαρίστησε την Ελλάδα και την Ιορδανία για την πολύτιμη στήριξή τους πέρσι στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

«Η συνεργασία μας λειτουργεί επειδή βασίζεται σε ένα σταθερό και ξεκάθαρο θεμέλιο, με ιστορικό βάθος, και δεν είναι ευκαιριακή», είπε, προσθέτοντας ότι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συνεργασίας είναι η πλήρης προσήλωση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, καθώς και η χρήση ουσιαστικού διαλόγου ως μέσου για διαρκή αποκλιμάκωση.

«Η ασφάλεια της περιοχής μας είναι στενά συνδεδεμένη με την ασφάλεια των κρατών που αποτελούν αυτή την περιοχή και μοιράζονται τις αξίες του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο κ. Κόμπος, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ιορδανία και τα κράτη του Κόλπου για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις που δέχτηκαν.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Κόμπος δήλωσε ότι «όλοι συμφωνούμε στη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας. Οι συνέπειες αν αυτό δεν ισχύει θα είναι τεράστιες και εξαιρετικά αρνητικές. Η μόνη απάντηση είναι η ασφαλής διέλευση, και αυτό αποτελεί μέρος των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα στη δεύτερη φάση οι προσπάθειες σταθεροποίησης. Επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Κύπρου στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς μια πολιτική προοπτική. Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος από το 1988», ανέφερε.

Όσον αφορά τον Λίβανο, δήλωσε ότι οι τρεις χώρες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία. «Πρέπει να στηρίξουμε πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο για τον Λίβανο με συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή».

Για τη Συρία, ο κ. Κόμπος δήλωσε ότι όλοι υπογράμμισαν τη σημασία προβλέψιμων σχέσεων καλής γειτονίας, βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας. «Τα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνοτικής καταγωγής, πρέπει να διασφαλιστούν», είπε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό. «Θέλω να επαναβεβαιώσω δημόσια, για ακόμη μία φορά, την πλήρη προσήλωσή μας σε λύση του προβλήματος αποκλειστικά σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προβλέπουν διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η πέμπτη τριμερής συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και τον κόσμο και αποδεικνύει τη διαχρονική ισχύ της συνεργασίας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και στο κοινό μας όραμα για μια περιοχή χωρίς πόλεμο, επιθετικότητα, αντιπαλότητα και διαμάχες. Ταυτόχρονα, καθοδηγούμαστε από κοινές αξίες και αρχές, από ακλόνητο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και πλήρη προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι τρεις Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, εστιάζοντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και στην κατάσταση στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά στην επιδίωξη ενός κοινού οράματος για μια ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα γειτονιά, αποδεικνύοντας ότι η ουσιαστική συνεργασία είναι, όχι μόνο δυνατή, αλλά και απαραίτητη εν μέσω της τρέχουσας διεθνούς αστάθειας», είπε, προσθέτοντας ότι προσβλέπει στην επόμενη συνάντηση στην Αθήνα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν αλ-Σαφάντι, δήλωσε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου ότι ο τριμερής μηχανισμός εκφράζει την κοινή πολιτική βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας με τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Βασιλείου της Ιορδανίας, της Κύπρου και της Ελλάδας και συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο κ. αλ-Σαφάντι εξήγησε ότι στη σύνοδο πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις για τρόπους ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως το νερό, η ενέργεια, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και άλλοι ζωτικοί τομείς.

Πρόσθεσε επίσης ότι στη σύνοδο συζητήθηκαν εκτενώς περιφερειακά ζητήματα, με κυριότερο την υποστήριξη προσπαθειών για τον τερματισμό της επικίνδυνης κλιμάκωσης που βιώνει η περιοχή, καθώς και για την εξεύρεση λύσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη βάση αντιμετώπισης των αιτιών έντασης των τελευταίων δεκαετιών. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η σύνοδος καταδίκασε τις επιθέσεις που στόχευσαν την Ιορδανία και τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Τέλος, ανέφερε ότι στη σύνοδο συζητήθηκαν οι προσπάθειες σταθεροποίησης του Λιβάνου, το Παλαιστινιακό ζήτημα, η στήριξη της σταθερότητας στη Συρία, το Κυπριακό, καθώς και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ