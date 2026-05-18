Προανήγγειλε καταγγελία το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ για επίθεση σε υποψήφιο βουλευτή και δικηγόρο Σάββα Ζαννούπα στο Δικαστήριο Λάρνακας

Επίθεση σε βάρος του δικηγόρου και υποψήφιου βουλευτή του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, Σάββα Ζαννούπα, καταγγέλλει το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι καταδικάζει «απερίφραστα την επίθεση κατά του Σάββα Ζαννούπα, υποψηφίου βουλευτή με το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στην εκλογική περιφέρεια της Πάφου, εντός του Δικαστηρίου Λάρνακας και στον περιβάλλοντα χώρο του».

Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ υπογραμμίζει ότι «η απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο τραμπουκισμών, εκφοβισμών και βίας», τονίζοντας πως κάθε λειτουργός της Δικαιοσύνης πρέπει να τυγχάνει σεβασμού ανεξαρτήτως διαφωνιών ή διαφορετικών απόψεων.

Παράλληλα, το κόμμα κάνει λόγο για «έλλειψη παιδείας και σεβασμού προς τους θεσμούς», σημειώνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές «παραπέμπουν δυστυχώς σε άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα».

Καταληκτικά, καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει την προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών της.