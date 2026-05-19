Στην ηγεσία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ο Άρης Κωνσταντινίδης

Ο Άρης Κωνσταντινίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημαντική διάκριση για την Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί η εκλογή του Άρη Κωνσταντινίδη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρέχει ανεξάρτητη συμβουλευτική στήριξη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη σε ζητήματα που αφορούν την προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

