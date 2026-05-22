Η πρώην Διανέλλειος γυρίζει σελίδα: Προκήρυξη μελέτης για το νέο γυμνάσιο - Αλλάζει όψη το κτήριο «φάντασμα»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για το νέο γυμνάσιο που προγραμματίζεται στο χώρο της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας προκήρυξαν πριν από μερικές μέρες τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών (μελέτη-επίβλεψη) για την ανέγερση του νέου γυμνασίου της Λάρνακας. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 3 ερχόμενου Ιουλίου.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αποφάσισαν να δώσουν μεγάλο χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρατάσεις που συνήθως ζητούνται για τέτοιου είδους μελέτες. Επί της ουσίας, με την προκήρυξη του υπό αναφορά διαγωνισμού, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ζητούν να προσλάβουν ομάδα συμβούλων μελετητών, που θα αποτελείται από αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό κι επιμετρητή ποσοτήτων, η οποία θα σχεδιάσει το έργο μέσω της μελέτης που θα διενεργήσει.

Όπως έχει καθοριστεί, το νέο γυμνάσιο της Λάρνακας θα περιλαμβάνει 18 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, άλλες ειδικές αίθουσες, κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσης, υπαίθριους χώρους, ενώ προβλέπεται να κατασκευαστούν και αθλητικές υποδομές στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Το συνολικό εμβαδόν του καινούργιου γυμνασίου καθορίζεται (κτηριακά) περίπου στα 6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με την κάθε αίθουσα διδασκαλίας να υπολογίζεται στα 60 - 65 τ.μ. Όσον αφορά την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών (αίθουσα πολλαπλής χρήσης), το εμβαδόν της καθορίζεται στα 1.400τ.μ. Θα περιλαμβάνει κερκίδες, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους. Εξάλλου, από την αρμόδια Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας των Δημοσίων Έργων προτείνονται και κάποια οδικά έργα (στάσεις λεωφορείων κτλ.) εξωτερικά από το σχολικό κτήριο για σκοπούς διαχείρισης της κυκλοφορίας όταν θα λειτουργήσει το νέο γυμνάσιο. Το συνολικό κόστος ανέγερσης του καινούργιου σχολικού κτηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης που θα γίνει, εκτιμάται στα 14 εκατομμύρια 955 χιλιάδες ευρώ (συν ΦΠΑ). Τα οδικά έργα που προβλέπονται να γίνουν θα κοστίσουν περίπου 300 χιλιάδες ευρώ. Η ανέγερση νέου γυμνασίου στο χώρο της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής σχολικής εφορείας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της πόλης, οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υφιστάμενη εικόνα του εγκαταλελειμμένου (εδώ και περίπου 12 χρόνια) χώρου της πρώην Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλεί καθημερινά στους πολίτες και τους χιλιάδες διερχόμενους οδηγούς, σ’ ένα νευραλγικό σημείο της πόλης, επί της οδού Δημητράκη Διανέλλου, που συνδέει την ενορία Σωτήρος με την ενορία Χρυσοπολίτισσας.     

