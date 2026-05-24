Στο πόδι 2.000 Αστυνομικοί για τις εκλογές

Από το πρωί λειτουργεί το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λευκωσία για τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και στις άλλες πόλεις επαρχιακά κέντρα επιχειρήσεων.

Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας εργάζονται σήμερα γα την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Οπως είχε αναφερθεί στο ΚΥΠΕ από τον Κλάδο Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για επιτήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και για την αστυνόμευση διάφορων σημείων.

Μέλη της Αστυνομίας στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, ενώ υπάρχουν και μηχανοκίνητα περίπολα, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά, με τάξη και ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

