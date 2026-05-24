«Χωρίς προβλήματα» άνοιξαν οι κάλπες, λέει ο Βύρωνος – Πάνω από 2.000 αστυνομικοί επί ποδός για την ομαλή διεξαγωγή

Βουλευτικές 2026: Στο 12,8% η προσέλευση μέχρι τις 10.00 - Αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με το 2021 (πίνακας)

Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε συνθήκες τάξης, ασφάλειας και ηρεμίας.

Σε δηλώσεις του στο κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως στις εγκαταστάσεις της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης, ο κ. Βύρωνος σημείωσε ότι η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 7 το πρωί σε όλα τα εκλογικά κέντρα παγκύπρια, «χωρίς προβλήματα».

«Η Αστυνομία βρίσκεται από νωρίς επί ποδός με την εμπλοκή πέραν των 2.000 μελών μας σε πλήρη συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών», σημείωσε.

«Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε συνθήκες τάξης, ασφάλειας και ηρεμίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, η παρουσία της Αστυνομίας «είναι διακριτική αλλά ουσιαστική» με βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών και της δημοκρατικής διαδικασίας.

«Τα μέλη της Αστυνομίας στελεχώνουν όλα τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, ενώ παράλληλα, μηχανοκίνητα περίπολα περιπολούν εκλογικά κέντρα, γραφεία πολιτικών κομμάτων και άλλα σημεία με στόχο τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σε συνθήκες ομαλότητας, τάξης και ασφάλειας», είπε ο κ. Βύρωνος.

Σημείωσε ότι, από νωρίς το πρωί, τέθηκε σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης το κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως για τον γενικό συντονισμό της όλης επιχείρησης σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και στις άλλες επαρχίες κέντρα επιχειρήσεων.

«Καλούμε τον κοινό να ακολουθήσει οδηγίες των λειτουργών στα εκλογικά κέντρα και να επιδεικνύει την απαραίτητη υπομονή και συνεργασία όπου παρατηρείται αυξημένη προσέλευση», είπε τέλος.

Σημειώνεται ότι η επόμενη ενημέρωση από πλευράς Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12.00μμ και 12.15μμ

ΚΥΠΕ

