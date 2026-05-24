Οι ηλικιωμένοι της Πάφου στις κάλπες: Με μπαστούνια, μνήμες και πίστη στη δημοκρατία έστειλαν μήνυμα ευθύνης και ελπίδας

Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισε και συνεχίζεται αδιάκοπα η προσέλευση των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας Πάφου, με πολίτες όλων των ηλικιών να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ωστόσο, εκείνοι που ξεχώρισαν και συγκίνησαν περισσότερο ήταν οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες της ηλικίας, δεν άφησαν την ημέρα των εκλογών να περάσει χωρίς να δώσουν το παρών τους στην κάλπη.

Με τη βοήθεια μπαστουνιών, συγγενών ή ακόμη και περπατώντας μόνοι τους από νωρίς το πρωί, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα συμμετοχής, δημοκρατικής συνείδησης και ευθύνης απέναντι στον τόπο. Ανάμεσά τους η 92χρονη Αναστασία Κόκκινου από τα Κελοκέδαρα, η οποία δήλωσε πως μετέβη στο εκλογικό κέντρο της κοινότητάς της για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα, όπως κάνει σε κάθε εκλογική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια μεταβαίνει με τη βοήθεια συγγενικών της προσώπων, ωστόσο θεωρεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή της να ψηφίζει. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρουσία της Κατερίνα Περικλέους , η οποία κουβαλά δεκαετίες συμμετοχής στην εκλογική ζωή του τόπου. Όπως ανέφερε, ψηφίζει στην Πάφο «από τον καιρό του Μακαρίου», ενώ αποκάλυψε πως δεν έχει απουσιάσει ποτέ από καμία εκλογική διαδικασία. Η ίδια μετέβη πεζή από νωρίς το πρωί στο εκλογικό κέντρο, αξιοποιώντας τη δροσιά των πρώτων ωρών της ημέρας.

Με λόγια φορτισμένα από μνήμη και προσδοκία, ευχήθηκε να εκλεγούν οι καλύτεροι «για μια ελεύθερη Κύπρο και για την επιστροφή των κατεχόμενων περιοχών μας», απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες.

Συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία του Γεώργιου Μιχαήλ, γεννημένου το 1934, ο οποίος προσήλθε το πρωί στην κάλπη για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Με ήρεμη φωνή ευχήθηκε «να εκλεγούν οι καλύτεροι», σημειώνοντας παράλληλα πως οι δυνατότητες παρέμβασης των εκλεγμένων είναι περιορισμένες, εκφράζοντας έναν ρεαλισμό που συνοδεύει την εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής.

Το μήνυμα της συμμετοχής δεν περιορίστηκε μόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Νεότεροι ψηφοφόροι έστειλαν επίσης το δικό τους κάλεσμα υπέρ της ενεργούς παρουσίας στις εκλογές.

Η καθηγήτρια Βασιλική Νεοφύτου υπογράμμισε ότι υπάρχουν αξιόλογες υποψηφιότητες ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν στον τόπο, χαρακτηρίζοντας την αποχή ως «κατακριτέα». Από την πλευρά του, ο πολιτικός μηχανικός Νεόφυτος Νεοφύτου εξέφρασε την ελπίδα να εκλεγούν τίμιοι και εργατικοί άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν στο επίκεντρο την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, πολίτες της Πάφου ανέδειξαν τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές, συνδέοντάς την τόσο με τη δημοκρατική ευθύνη όσο και με την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας.

Όπως ανέφεραν, η αξιολόγηση των υποψηφίων δεν γίνεται αποκλειστικά με κομματικά κριτήρια, αλλά και με βάση τις θέσεις και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν η ανάγκη στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων και της υπαίθρου, η επάρκεια νερού και οι επιπτώσεις της λειψυδρίας, η διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η προστασία του παραλιακού μετώπου της επαρχίας.

Ο Γιώργος Αγγελίδης εξέφρασε την ευχή να προχωρήσουν νέα έργα για την Πάφο και να υπάρξει μεγαλύτερη εκπροσώπηση νέων ανθρώπων στη Βουλή. Την ίδια ώρα, ο δημόσιος υπάλληλος Μάριος Δημοσθένους χαρακτήρισε την ψήφο ως τον σημαντικότερο τρόπο συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατία. Παρόμοια μηνύματα έστειλαν και άλλοι ψηφοφόροι, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία και υπενθυμίζοντας πως η ψήφος δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα, αλλά και ευθύνη απέναντι στο μέλλον του τόπου.

Πάντως μέσα από τις εικόνες των ηλικιωμένων που περπάτησαν αργά προς τις κάλπες, κρατώντας μπαστούνια αλλά και αναλλοίωτη την πίστη τους στη δημοκρατία, η Πάφος έστειλε ίσως το πιο δυνατό μήνυμα της ημέρας, ότι η συμμετοχή δεν έχει ηλικία και πως η ευθύνη προς τον τόπο παραμένει ζωντανή όσο υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν να δίνουν το παρών.