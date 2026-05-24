Οδηγοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Και τρίτο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος Κοφίνου - Κλειστές οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Λόγω οδικής σύγκρουσης (υλικές ζημιές μόνο) στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού στο ύψος της Κοφίνου, κοντά στην είσοδο με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία με ανακοίνωση της καλεί τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον πιο πάνω δρόμο και κατευθύνονται προς Λεμεσό, να χρησιμοποιούν τον παλιό δρόμο.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.