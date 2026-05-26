Νέα διαδικτυακή απάτη με πλαστό e-mail για επιστροφή φόρου, πολίτης έχασε €3.134

Ποσό ύψους €3.134 απέσπασαν άγνωστοι από πολίτη μέσω διαδικτυακής απάτης με πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο εμφανιζόταν ότι προερχόταν από το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, η καταγγελία υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, στις 21 Μαΐου 2026 έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο γινόταν αναφορά σε επιστροφή φόρου από το Τμήμα Φορολογίας και ζητείτο επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Ο σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα, η οποία ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Η παραπονούμενη ακολούθησε τις οδηγίες, καταχωρώντας στην πλαστή ιστοσελίδα τα προσωπικά της στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας. Στη συνέχεια, έλαβε μηνύματα με κωδικούς ασφαλείας μίας χρήσης, OTP, τους οποίους επίσης καταχώρησε, θεωρώντας ότι ακολουθούσε τη διαδικασία επιστροφής φόρου.

Αργότερα, έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζά της ότι έγιναν μέσω του λογαριασμού της δύο συναλλαγές, συνολικού ύψους €3.134, οπότε διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή τη νέα υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, επισημαίνοντας ότι καμία φορολογική ή άλλη κρατική Αρχή δεν αποστέλλει μηνύματα ζητώντας κωδικούς και τραπεζικά ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

Καλεί επίσης τους πολίτες να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άγνωστων ιστοσελίδων, να ελέγχουν την αυθεντικότητα ηλεκτρονικών διευθύνσεων και συνδέσμων και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες κρατικές πηγές.

Σε περίπτωση που δηλωθούν τραπεζικά δεδομένα σε δράστες, η Αστυνομία καλεί το κοινό να ενημερώνει αμέσως το τραπεζικό του ίδρυμα και να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.