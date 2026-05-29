Περισσότερο πράσινο, λιγότερα αυτοκίνητα: Οι πολίτες σχεδιάζουν την Ανεξαρτησίας - Νέο εργαστήριο στη Λεμεσό

Ακόμα ένα συμμετοχικό εργαστήριο για το μέλλον της οδού Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, στο Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης». Το εργαστήριο θα αρχίσει στις 10:00 π.μ. και είναι ανοιχτό για όλους τους Λεμεσιανούς.

Αυτή τη φορά, αναμένεται ότι ο συνσχεδιασμός της Ανεξαρτησίας θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο, συγκεκριμενοποιώντας διάφορα επί μέρους ζητήματα και καταλήγοντας στις χρήσεις που το κοινό θα ήθελε να ενταχθούν στην ανάπλαση του εμβληματικού εμπορικού δρόμου της Λεμεσού. Στο εργαστήριο του Σαββάτου θα παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα από τις 15 προηγούμενες δράσεις και συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για τα πρώτα ευρήματα της διαδικασίας και πώς η διαβούλευση έδειξε ότι προτιμά ο κόσμος την Ανεξαρτησίας μετά τις αλλαγές.

“Διάγραμμα των όσων καταγράφτηκαν στα εργαστήρια και τη δημόσια διαβούλευση μέχρι τώρα. Χωρίζονται σε 8 θεματικές, 8 στρατηγικές και 64 δράσεις

Ταυτόχρονα, περνώντας στο θέμα των σχεδιαστικών κριτηρίων και του design, θα ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να καθορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν προτάσεις για ζητήματα πολιτισμού, δημόσιου χώρου, πρασίνου, κινητικότητας και άλλων θεμάτων που αφορούν το μέλλον της περιοχής.

Οι συναντήσεις για τον μετασχηματισμό της οδού Ανεξαρτησίας ανέδειξαν την έντονη ανάγκη επανασχεδιασμού του δρόμου με επίκεντρο τον άνθρωπο, την καθημερινή ζωή και τη δημόσια εμπειρία της πόλης. Μέσα από συζητήσεις και συμμετοχικές χαρτογραφήσεις, πολίτες, επαγγελματίες και χρήστες της περιοχής κατέγραψαν τα βασικά προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζει σήμερα η Ανεξαρτησίας.

Κυρίαρχη διαπίστωση αποτέλεσε ότι ο δρόμος λειτουργεί κυρίως ως άξονας διέλευσης οχημάτων, με περιορισμένο διαθέσιμο δημόσιο χώρο για στάση, κοινωνικοποίηση και παραμονή. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως βασικά προβλήματα τη στενότητα των πεζοδρομίων, την αυξημένη κυκλοφορία, την έλλειψη σκίασης και πρασίνου, τη δυσκολία πρόσβασης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους συνοδούς τους, αλλά και την παρουσία εγκαταλελειμμένων ή ανενεργών κτιρίων, που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα της περιοχής.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη αύξησης του διαθέσιμου δημόσιου χώρου, με προτάσεις για διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία ενιαίων επιπέδων κίνησης και ενίσχυση των χώρων στάσης και συνάντησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέων πλατειών ή μικρότερων δημόσιων χώρων σε σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική και πολιτιστική ζωή στο κέντρο της πόλης.

Οι συμμετέχοντες πρότειναν περισσότερες πολιτιστικές δράσεις, υπαίθριες αγορές, χώρους πρασίνου, σκίαση, σημεία νερού και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, με στόχο η Ανεξαρτησίας να μετατραπεί σε έναν πιο φιλόξενο, προσβάσιμο και ζωντανό δημόσιο άξονα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της σύνδεσης του δρόμου με τις πλατείες, τις στοές, τον Μόλο, την Πλατεία Ηρώων και ειδικά την Πλατεία Διοικητηρίου, η οποία θεωρείται ο βασικός πυρήνας κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής.

Στην ιστοσελίδα anexartisias.com υπάρχει ακόμα ανοιχτό ερωτηματολόγιο για όλο τον κόσμο, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι και τις 31/05. Μετά το εν λόγω εργαστήριο, η ομάδα μελέτης θα ετοιμάσει τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, που αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος Ιουλίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ