Αντίστροφη μέτρηση στην Πάφο: Κλειδώνει η ημερομηνία για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη - Πού μετακομίζει ο Τυχικός

Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι ο χώρος που σήμερα φιλοξενεί τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό θα παραδοθεί εγκαίρως, πριν από την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη, σύμφωνα με εκτιμήσεις εκκλησιαστικών κύκλων της Αρχιεπισκοπής.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παράδοση του χώρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ομαλά, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η Ιερά Μητρόπολη Πάφου για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Ποιμενάρχη. Η τελετή ενθρόνισης έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου έτυχε θερμής υποδοχής μετά την εκλογή του στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου όπου μετέβη τη Δευτέρα. Στους χώρους της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου ξεναγήθηκε από τον Τοποτηρητή Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και από τοπικούς παράγοντες που ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά δρώμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αρχιεπισκοπή, ο Πάφου Γρηγόριος προτίθεται να μεταβεί στη Μητρόπολη "με πνεύμα αγάπης, ενότητας και συνεργασίας, όπως αρμόζει σε εκκλησιαστικό πρόσωπο". Η Εκκλησία της Κύπρου επιδιώκει η μετάβαση στη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί σε ήρεμο και γαλήνιο κλίμα, χωρίς εντάσεις, όπως αναφέρουν πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί ενώπιον του Τυχικού διάφορες επιλογές για τη μελλοντική του διαμονή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα εγκατάστασής του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία, υπό την ιδιότητά του ως Επισκόπου, πρόταση που φέρεται να προωθείται κατόπιν διαβουλεύσεων του Αρχιεπισκόπου με μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Παράλληλα, έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να διαμείνει σε ιδιόκτητη κατοικία που διαθέτει στην Πάφο, ενώ ως εναλλακτική επιλογή εξετάζεται και η ενοικίαση άλλου χώρου διαμονής, με το σχετικό κόστος να καλύπτεται μέσω παρακράτησης από τις απολαβές του.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα το ζήτημα θα έχει διευθετηθεί πλήρως και δεν αναμένεται να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα από πλευράς του τέως Μητροπολίτη Πάφου. Στόχος της Αρχιεπισκοπής παραμένει η ομαλή παράδοση του χώρου και η διασφάλιση ενός κλίματος γαλήνης και συνεργασίας ενόψει της ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ