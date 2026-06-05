«Θα φέρω την Αστυνομία να τον πετάξει έξω»: Νέες καταγγελίες Τυχικού κατά Αρχιεπισκόπου

Με αναφορά σε φερόμενη απειλή απομάκρυνσής του από τον χώρο της Μητρόπολης Πάφου με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός επανέρχεται δημόσια μέσω δελτίου Τύπου που απέστειλε το γραφείο νομικής εκπροσώπησής του.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο τέως Μητροπολίτης απέστειλε πρόσφατα προσωπική επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, στην οποία εξηγούσε, όπως υποστηρίζει, τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπισε στη Μητρόπολη Πάφου, καθώς και τους λόγους της απομάκρυνσής του από τη Μητρόπολη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο τέως Μητροπολίτης έλαβε προφορικά, μέσω υπαλλήλου της Μητρόπολης Πάφου, την ακόλουθη απάντηση από τον Αρχιεπίσκοπο μετά την επιστολή του: «Έφυγε τούτος; αν μέχρι 4 Ιουνίου δεν έχει μαζέψει τα πράγματά του να φύγει από τον χώρο της Μητρόπολης Πάφου, όπου διαμένει, θα φέρω την αστυνομία (με την έννοια να τον πετάξει έξω). Την επιταγή με την χορηγία θα την λάβει όταν φύγει».

Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι, εφόσον τα πιο πάνω λόγια μπορούν να αποδειχθούν ή δεν διαψευστούν, προκύπτουν ερωτήματα τόσο για τη μελλοντική συνύπαρξη του τέως Μητροπολίτη με τον Αρχιεπίσκοπο όσο και για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας.

Μεταξύ άλλων διερωτάται: «Μπορεί να συνυπάρξει στην Αρχιεπισκοπή ο Μητροπολίτης κ. Τυχικός με τον Αρχιεπίσκοπο, μετά τα τελευταία ανωτέρω λόγια Του;», ενώ τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο «η πόρτα της Μητρόπολης είναι ανοικτή για όλους», εκτός του ιδίου.

Παράλληλα, το κείμενο θέτει ζητήματα σχετικά με τη φερόμενη αναφορά στην Αστυνομία, διερωτώμενο κατά πόσο η αρχή της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας έναντι του κράτους εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, τα ερωτήματα αυτά τίθενται «προς προβληματισμό μόνον», καθώς, σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου, άπτονται του δημόσιου ενδιαφέροντος και ζητημάτων ισονομίας.

Σε ό,τι αφορά την αποχώρησή του από τον χώρο της Μητρόπολης, ο τέως Μητροπολίτης αναφέρει ότι επέλεξε να αποχωρήσει «ήσυχα και αθόρυβα» από το κελί όπου διέμενε στον κήπο της Μητρόπολης, χθες το πρωί στις 7.

Στο δελτίο Τύπου υποστηρίζεται ακόμη ότι η αποχώρησή του δεν έγινε τη νύχτα, «όπως αναληθώς, και ίσως σκοπίμως, δημοσιεύθηκε», ενώ σημειώνεται ότι η παράδοση της Μητρόπολης είχε ήδη πραγματοποιηθεί από την ημέρα που ορίστηκε Τοποτηρητής ο Αρχιεπίσκοπος.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν ανέμενε την απόφαση επί της Εκκλήτου Προσφυγής του τέως Μητροπολίτη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία, σύμφωνα με το κείμενο, είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκασή της και τη δημοσίευσή της.

Τέλος, αναφέρεται ότι ο τέως Μητροπολίτης θα παραμείνει στην Πάφο μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εφόσον απαιτηθεί, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλώνοντας ότι «έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και την Δικαιοσύνη».