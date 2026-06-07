Υπόθεση «Σάντη»: Τα ερωτήματα στα οποία δεν απάντησε η Αστυνομία

Η ενημέρωση της Αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έρευνας σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, υπόθεση γνωστή ως «Σάντη», άφησε σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία δεν αμφισβητούν το αποτέλεσμα της έρευνας, ωστόσο δεν καλύπτουν κενά κομμάτια του παζλ ώστε να εξαλειφθεί κάθε αμφιβολία.

Με τη συμπλήρωση και αυτών των κενών, τουλάχιστον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, δεν θα υπάρχει η δυσπιστία αναφορικά με το αποτέλεσμα της έρευνας και την κατάληξη ότι όλα τα μηνύματα ήταν ψευδή και κατασκευασμένα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να απαντηθούν από την Αστυνομία τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Πώς θεωρείται ολοκληρωμένη η έρευνα χωρίς το βασικό τεκμήριο, το κινητό τηλέφωνο της «Σάντη» κατά την επίμαχη περίοδο; Είχε αναφερθεί ότι δεν εντοπίστηκε το κινητό που χρησιμοποιούσε την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα γεγονότα της υπόθεσης.

2. Εντοπίστηκε το κίνητρο της πρωταγωνίστριας η οποία παραδέχθηκε ότι κατασκεύαζε με εφαρμογή τα μηνύματα; Το θέμα για το κίνητρο της πρωταγωνίστριας «Σάντη» έχει τονιστεί και από νομικούς. Ότι δηλαδή αποτελεί μια βασική πτυχή της υπόθεσης, η οποία, εάν δεν απαντάται από το περιεχόμενο του φακέλου της υπόθεσης, πρέπει να απαντηθεί. Σε σχέση με αυτό το ερώτημα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να απαντηθεί στην πορεία των ερευνών σε σχέση με την ποινική διερεύνηση για τα αδικήματα της δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στη διάσκεψη Τύπου ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανέφερε ότι η «Σάντη» κατασκεύαζε μόνη της τα μηνύματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν ήταν κατόπιν προτροπής άλλου προσώπου ή με αποκλειστικά δική της πρωτοβουλία.

3. Ο δικαστής Μ.Χ., στον οποίον αναφέρονται αρκετά από τα μηνύματα, είχε εξηγήσει και δημόσια πώς γνώριζε τη «Σάντη» και ότι για τον τρόπο που γνωρίστηκαν και πώς μπήκε στη ζωή του έδωσε λεπτομέρειες στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία. Η επικοινωνία που είχαν ήταν την περίοδο 2020-2021. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα για τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα δύναται να πάει πίσω μόνο για τους τελευταίους έξι μήνες. Ως εκ τούτου, αν υπήρχαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα για εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά.

4. Μεγάλη ήταν η συζήτηση για τον περιβόητο User 6. Πρόκειται για τον χρήστη που φέρεται να έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Νίκο Κληρίδη. Η Αστυνομία αρκέστηκε να πει πως διαψεύστηκε ο ισχυρισμός ότι ο User 6 ήταν ο δικαστής Μ.Χ., χωρίς να προσδιορίσει εάν εντοπίστηκε ποιος ήταν αυτός ο User 6, εάν ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή προϊόν μυθοπλασίας.

5. Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί έντονα είναι γιατί δεν ολοκληρώθηκε και η ποινική έρευνα για τα αδικήματα της δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων και η ενημέρωση να γίνει και για τις δύο πτυχές της υπόθεσης.

6. Δεν απαντήθηκε επίσης το ερώτημα πώς η «Σάντη» έβρισκε τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των προσώπων στα οποία αναφέρεται σε μηνύματά της. Για το συγκεκριμένο ερώτημα ο αρχηγός Αστυνομίας απάντησε ότι αρκετά από αυτά εντοπίζονται στο διαδίκτυο. Όντως ισχύει ότι κάποια από αυτά τα πρόσωπα κατά καιρούς ίσως ανάρτησαν τους αριθμούς των κινητών τους τηλεφώνων, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν όλοι οι αριθμοί στο διαδίκτυο που αναφέρονται στα μηνύματα.

Σημειώνεται ότι για την Αστυνομί,α όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου, την περασμένη Τετάρτη, παρά το γεγονός ότι αρκετά από αυτά τα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν, δεν επηρεάζεται η τελική έκβαση της έρευνας για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Υποψήφιος ή δημοσιογράφος

Όπως ενημέρωσε ο αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, η Νομική Υπηρεσία, μετά την εξέταση του φακέλου που διαβιβάστηκε σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, έδωσε οδηγίες για έναρξη ποινικής διερεύνησης. Ήδη κλήθηκαν για ανακριτικές καταθέσεις κάποια πρόσωπα, κάτι που μεταφράζεται ότι υπάρχουν ύποπτοι. Νομικοί, που κλήθηκαν να σχολιάσουν την εξέλιξη με την έναρξη της ποινικής διαδικασίας για να πρόσωπα που δημιούργησαν και κυκλοφόρησαν τα κατασκευασμένα μηνύματα, εξέφρασαν την άποψη ότι το ζητούμενο για να τεκμηριωθούν αυτά τα αδικήματα είναι ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενεργούσαν κακή τη πίστει.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 154 του ποινικού κώδικα, «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές. Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσίευση». Το επόμενο βήμα στη διερεύνηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του Μακάριου Δρουσιώτη, είναι να διασαφηνιστεί εάν ενήργησε υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου-ερευνητή ή υπό την ιδιότητά του ως υποψήφιος βουλευτής με το Volt. Μια πολύ σημαντική παράμετρος για την οποία αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι δημόσιες δηλώσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο θέμα μετά τις 30 Μαρτίου και την πρώτη ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα

Παρά το γεγονός ότι δεν τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας, υπάρχει η εκτίμηση ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαδικασία, δεδομένου ότι η ανακριτική ομάδα γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και τα πρόσωπα που θα κληθούν για ανακριτική κατάθεση έχουν ήδη καταθέσει στο πλαίσιο της άλλης έρευνας.

Ανάγκη για δημοσιοποίηση

Η υπόθεση «Σάντη» επανάφερε στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης την ανάγκη δημοσιοποίησης αυτούσιων των πορισμάτων για υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Ειδικά από τη στιγμή που σχεδόν όλα τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν στους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσιώτη τοποθετήθηκαν δημόσια εκφράζοντας τις θέσεις τους για το περιεχόμενο των ισχυρισμών.

Περιμένει το Κράτος Μαφία

Στο «στρατόπεδο» του Μακάριου Δρουσιώτη, η κατάληξη της έρευνας από την Αστυνομία θεωρείται προδιαγεγραμμένη. Υποστηρίζουν ότι η έρευνα είχε αρχίσει και είχαν ως δεδομένο ότι τα μηνύματα ήταν ψευδή. Για την υπόθεση «Σάντη» ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι θα επανέλθει μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας από την Αρχή κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία. Όπως δήλωσε ο επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, μέχρι τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εκδοθεί η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς.