ΠτΔ από τη Μεσόγη: «Οτιδήποτε άλλο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι αντάξιο της θυσίας των ηρώων μας»

Με αναφορές στη θυσία των ηρώων της κοινότητας Μεσόγης, στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης αλλά και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τέλεσε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων της κοινότητας στην παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου .

Αναφέρθηκε στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό και δήλωσε ενθαρρυμένος ενόψει της συνάντησής του με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη Μεσόγη «σημείο αναφοράς στους αγώνες του λαού μας και του έθνους μας», τονίζοντας ότι οι κάτοικοί της ανταποκρίθηκαν σε κάθε εθνικό κάλεσμα και προσέφεραν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την ελευθερία της πατρίδας. Όπως ανέφερε, «με τη θυσία τους, αρκετά από τα άξια τέκνα της Μεσόγης έκαναν πράξη το πρόσταγμα “ελευθερία ή θάνατος” και κράτησαν ψηλά το λάβαρο ενός λαού που απέδειξε ότι παρά τις κακουχίες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις, πορεύεται αλύγιστος, με θάρρος και αξιοπρέπεια».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ονομαστικά στους ήρωες της κοινότητας που έπεσαν στους εθνικούς αγώνες, μνημονεύοντας τον Μιχαήλ Νικολάου κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, τον Πετράκη Μιλτιάδους κατά τις μάχες του 1964, καθώς και τους Δημητράκη Αδάμου Νεοκλέους, Χριστόδουλο Μαζαράκη του Αρέστη, Κώστα Παπαπολυδώρου του Χαραλάμπους και Πανίκο Χατζηπαναγή, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Σημείωσε ότι τα ονόματά τους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα όχι μόνο στα μνημεία αλλά κυρίως στη συλλογική μνήμη του κυπριακού λαού, υπογραμμίζοντας ότι το μνημείο που αποκαλύφθηκε σήμερα θα αποτελεί «τοπόσημο που θα μαρτυρεί τη θυσία και το τίμημα της Μεσόγης στους εθνικούς μας αγώνες». Απευθυνόμενος στις οικογένειες των πεσόντων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας, λέγοντας πως «οι δικοί σας ήρωες είναι και δικοί μας, είναι ήρωες ολόκληρης της Κύπρου, η οποία τους τιμά, τους μνημονεύει και τους ευγνωμονεί».

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη θυσία των ηρώων με τη σημερινή προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας, τονίζοντας ότι «το διακύβευμα δεν είναι άλλο από το δικαίωμα του λαού μας να είναι αφέντης στον τόπο του, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά, εντατικά και επίμονα τα τελευταία τρία χρόνια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια λύση η οποία θα απαλλάξει την Κύπρο από τα δεινά της κατοχής και θα διασφαλίζει το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Παράλληλα, δήλωσε ενθαρρυμένος από τη βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η νέα προσπάθεια πρέπει να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την προσδοκία του για την αυριανή συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στις πολιτικές της Κυβέρνησης για ενίσχυση της οικονομίας, μεταρρυθμίσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό, διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς και στις δράσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας. Όπως είπε, η κυπριακή οικονομία συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των ισχυρότερων στην Ευρώπη, ενώ οι διεθνείς πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίζουν τη θέση και το κύρος της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι ενώπιον του μνημείου των ηρώων η Πολιτεία ανανεώνει την υπόσχεση να φανεί αντάξια της θυσίας τους. «Οτιδήποτε άλλο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι αντάξιο της δικής τους θυσίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση εργάζεται με συναίσθηση, υπευθυνότητα και διεκδικητικό ρεαλισμό για την επίτευξη αυτού του στόχου. «Το χρωστάμε στον κυπριακό λαό, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στους ήρωές μας, στους ήρωες της Μεσόγης. Αυτοί είναι το παράδειγμά μας. Αυτοί είναι η πηγή από την οποία αντλούμε δύναμη και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους απογοητεύσουμε», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Αιωνία να είναι η μνήμη τους»,

ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Κ.Σ. Μεσόγης Νικόλας Αρέστη ανέφερε πως η παρουσία του ΠτΔ στην Μεσόγη αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την κοινότητα και τους κατοίκους της. Είναι, όπως είπε, η πρώτη φορά που επίσημα ΠτΔ επισκέπτεται την Μεσόγη. Ο κ. Αρέστη ευχαρίστησε θερμά τον κ. Χριστοδουλίδη που αποδέχτηκε την πρόσκληση και τέλεσε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων της Κοινότητας Μεσόγης, στο πάρκο “ΛΕΣΤΟΣ” (δίπλα από το κέντρο “Ακρόπολη”), στη Μεσόγη, στην Πάφο. Το σημαντικό αυτό έργο συνέχισε, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής προς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη είπε πως στάθηκε δίπλα στον λαό διαφυλάσσοντας την εθνική και θρησκευτική μας ταυτότητακαι στηρίζοντας τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία , δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Το πάρκο ηρώων που εγκαινιάστηκε σήμερα συνέχισε δεν είναι απλώς ένας όμορφος δημόσιος χώρος αλλά ένας τόπος μνήμης ένας τόπος τιμής και ένας τόπος ιστορικής συνείδησης και η έμπρακτη απόδειξη ότι η Μεσόγη δεν ξεχνά τα παιδιά της που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Ο κοινοτάρχης Μεσόγης εξέφρασε και τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου για την συμβολή του στην κοινότητα και στην προώθηση των έργων της. Ακολούθως ο κ. Αρέστη προσέφερε στον ΠτΔ ένα συμβολικό δώρο ένα ιστιοφόρο , ώστε να οδηγήσει την πατρίδα μας στην ελευθερία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε τρισάγιο από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο , ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Η εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων περιλάμβανε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές του σχολείου της Μεσόγης.