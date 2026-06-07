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«Θα χτυπούσαμε Ισραηλινούς»: Νέα στοιχεία στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Κύπρο - Ανανεώθηκαν τα διατάγματα κράτησης 4 υπόπτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του.

Ανανεώθηκαν σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες κεκλεισμένων των θυρών, χθες και σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, τα διατάγματα κράτησης των τεσσάρων υπόπτων σε υπόθεση τρομοκρατίας.

Υπό κράτηση είναι 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται ότι συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. 

Οι άλλοι δύο που συνελήφθηκαν ως ύποπτοι, ο 54χρονος και ο 57χρονος οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, ανανεώθηκε για ακόμη πέντε ημέρες το διάταγμα κράτησής τους.

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Σήμερα, σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η οποία επίσης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ζητήθηκε για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, 32 και 38 ετών που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι δύο τέθηκαν υπό τετραήμερη κράτηση. 

Ο ένας φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. 

Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. 

Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. 

Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. 

Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

πηγή: ΚΥΠΕ

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