Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου

Tον διαγωνισμό για τη Βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, συνολικού προϋπολογισμού €6,1 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «το έργο, το οποίο προωθήθηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την κοινότητα Κάτω Πύργου, αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής και στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου, με κυριότερο το πρόβλημα της πρόσχωσης, αναβαθμίζοντας παράλληλα μια υποδομή στρατηγικής σημασίας για την αλιευτική δραστηριότητα και την οικονομική ζωή της περιοχής».

«Στο πλαίσιο του έργου», σημειώνεται, «προβλέπονται παρεμβάσεις στους κυματοθραύστες, εγκατάσταση συστήματος ανανέωσης και άντλησης θαλασσινού νερού, καθώς και εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού, την ενίσχυση της ασφάλειας των σκαφών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του καταφυγίου».

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

«Με την υλοποίησή του, το Αλιευτικό Καταφύγιο Κάτω Πύργου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως βασικής υποδομής για την αλιεία και την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της παραλιακής περιοχής, στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τους επαγγελματίες αλιείς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Τηλλυρίας», τονίζεται.

Το έργο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Τηλλυρία και την Πρώτη Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου, που υλοποιεί η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για την αναζωογόνηση της περιοχής, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το έργο για την Πρώτη Πράσινη Κοινότητα ξεκίνησε το 2024 και συντονίζεται από την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, με την υποστήριξη της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου και την ενεργό εμπλοκή του Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δρος Σπύρου Στυλιανού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην περιοχή, έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία Πράσινου Περιπτέρου για την προώθηση της ανακύκλωσης και η συντήρηση και αναβάθμιση του φράγματος».

Επιπρόσθετα, προωθήθηκαν η ενίσχυση των Αρδευτικών Τμημάτων κατά €100.000, μέσω του διπλασιασμού του σχετικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αρδευτικών Τμημάτων», η εφαρμογή αυξημένης επιδότησης πετρελαίου κίνησης για τους επαγγελματίες γεωργοκτηνοτρόφους της Τηλλυρίας, η παροχή εκπαιδεύσεων και τεχνικής στήριξης προς τους παραγωγούς, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις που δίνουν προτεραιότητα στις απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές μέσω των Σχεδίων Χορηγιών και του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κοινοτικού κομποστοποιητή, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου €850.000.

«Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της περιοχής της Τηλλυρίας, με έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, του πρωτογενούς τομέα και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ