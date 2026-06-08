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Αλλάζει το σκηνικό τα απογεύματα – Καταιγίδες και πιθανό χαλάζι τις επόμενες μέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και την Πέμπτη κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στο εσωτερικό

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι δυνατή και η χαλαζόπτωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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